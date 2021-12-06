Manchester City menajeri Pep Guardiola: Kevin De Bruyne forma için savaşmalı

Eksikler nedeniyle son dönemde elindeki seçenekler iyice daralan Pep Guardiola, Kevin De Bruyne'nin bir an önce formuna kavuşmasını istiyor.

Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı sakatlığın ardından sezona yavaş giren De Bruyne, ritmini bulmaya başladığı sırada bu kez covid-19'a yakalanmıştı.

Dört maç kaçırdı

Hastalığı süresince dört maç kaçıran De Bruyne, hafta sonu Manchester City'nin Watford'ı 3-1 yendiği maçta kenardan gelerek 23 dakika oyunda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider bitirmeyi garantileyen City, Leipzig karşısında formalite maçına çıkacak. Guardiola, De Bruyne'ye bu mücadelede ilk 11'de şans vereceğini açıkladı.

Ne söyledi?

"Geri geldi ve herkes gibi forma için savaşmak zorunda. Kevin'ın bana kanıtlaması gereken bir şey yok. Eski formuna kavuştuğunu göstermesi ve görevini yerine getirmesi yeterli. Beş-altı yıldır üç günde bir aynı seviyede oynuyor."

30 yaşındaki yıldız, forma için Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, Cole Palmer, Raheem Sterling, İlkay Gündogan, Gabriel Jesus ve Ferran Torres ile mücadele edecek. Ancak Jesus ve Torres şu anda sakatlıkları nedeniyle denklemin dışında yer alıyor.

"Takımın rekabete ihtiyacı var, o da bunu biliyor. Bernardo bunu biliyor, İlkay bunu biliyor, takımdaki herkes bunu biliyor. Beş dakika, 10 dakika ya da 90 dakika farketmez, iyi oynamak zorundalar."

Covid geriye götürdü

Guardiola, De Bruyne'nin covid-19'dan nasıl etkilendiğini ise şu sözlerle anlattı:

"Kevin hastalanmadan önce fiziksel olarak seviyesini arttırma sürecindeydi ve birden geriye gitti. Bu çok doğal, covid'e yakalananlar birkaç gün çok güçsüz düşüyor. Adım adım gidiyoruz. Watford maçında yarım saat oynadı. Salı günü ilk 11'de başlayacak. Ne kadar sahada kalacağını göreceğiz."

Bu sezon City adına 15 maçta görev yapan De Bruyne, bu maçların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Belçikalı oyuncu şu ana kadar üç gol ve bir asist ile alışılmış istatistiklerinin gerisinde kalan bir performans sergiledi.

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