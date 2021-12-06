Macaristan teknik direktörü Marco Rossi açıkladı: Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai, Chelsea'ye gidiyor

Attila Szalai'nin Macaristan milli takımındaki hocası Marco Rossi, öğrencisinin geleceğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Torino'da katıldığı bir etkinliğin ardından Calciomercato.com'a konuşan Rossi, Szalai'nin Chelsea'ye transferinin bitme aşamasına geldiğini duyurdu.

Ne söyledi?

Macaristan milli takımındaki hangi oyuncuyu Serie A'da görmek istediği sorulan Rossi, şu cevabı verdi:

"Tek bir isim vermek zor, şu anda Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi söyleyebilirim, ama o da Chelsea'ye transfer olmak üzere."

"İspanya'daki bazı önemli kulüpler de onu takip ediyordu, ama Chelsea'ye transferi kesinleşmiş gibi gözüküyor. Bence İtalya'da da harika bir iş çıkarabilirdi."

Bonservis ne kadar olacak?

Chelsea'nin Szalai transferi için Fenerbahçe'ye yaklaşık 23.5 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Szalai'yi Ocak 2021'de Apollon Limassol kulübünden 2 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Rizespor maçında iki asistle yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin Galatasaray, Olympiakos ve Göztepe maçlarına yedek kulübesinde başlayan Szalai'nin devre arasında transfer olacağı ve sakatlık riski yaşamamak için oynatılmadığı iddia edilmişti.

Göztepe ve Olympiakos karşısında sonradan oyuna giren ve toplam 13 dakika sahada kalan Macar stoper, hafta sonu Çaykur Rizespor maçında ilk 11'e döndü.

Üçlü savunmaya dönen Teknik direktör Vitor Pereira, üçlünün solunda tercihini Szalai'den yana kullanırken, 23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maçı iki asistle tamamladı.

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