Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

5. tur karşılaşmasında Giresunspor'u eleyerek son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Ümraniyespor ile eşleşti. İlk karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda Keçiörengücü ile 1-1 sona eren rövanş maçının ardından kura çekimine seribaşı olarak katılan Galatasaray, Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı Bolu'da oynanacak.

Trabzonspor ise turnuvanın son 16 turunda Balıkesirspor Baltok ile eşleşti. Çeyrek finale çıkacak ekibi belirleyecek mücadelelerin ilkine Karadeniz ekibi ev sahipliği yapacak.

Son 16 turunda mücadele edecek takımlar arasında kupayı daha önce kazanmış 6 takım var.



1️⃣7️⃣ Galatasaray

8️⃣ Trabzonspor

6️⃣ Fenerbahçe

2️⃣ Göztepe

1️⃣ Kayserispor

1️⃣ Akhisarspor



Son 16 turunda ilk maçlar 15-16-17 Ocak, rövanşlar ise 22-23-24 Ocak tarihlerinde oynanacak. — mackolik (@mackolik) 21 Aralık 2018

Türkiye Kupası'ndaki diğer eşleşmeler ise şöyle:

Başakşehir - Hatayspor

Yeni Malatyaspor - Bodrumspor

Kayserispor - Akhisarspor

Antalyaspor - Göztepe

Alanyaspor - Kasımpaşa

Maçlar ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da oynanacak.