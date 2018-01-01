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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

5. tur karşılaşmasında Giresunspor'u eleyerek son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Ümraniyespor ile eşleşti. İlk karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda Keçiörengücü ile 1-1 sona eren rövanş maçının ardından kura çekimine seribaşı olarak katılan Galatasaray, Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmenin ilk maçı Bolu'da oynanacak.

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Trabzonspor ise turnuvanın son 16 turunda Balıkesirspor Baltok ile eşleşti. Çeyrek finale çıkacak ekibi belirleyecek mücadelelerin ilkine Karadeniz ekibi ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kupası'ndaki diğer eşleşmeler ise şöyle:

Başakşehir - Hatayspor
Yeni Malatyaspor - Bodrumspor
Kayserispor - Akhisarspor
Antalyaspor - Göztepe
Alanyaspor - Kasımpaşa

Maçlar ne zaman oynanacak?

 Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da oynanacak.

 

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