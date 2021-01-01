Jose Mourinho iş bulmakta gecikmedi

Tottenham ile yolları ayrılan Jose Mourinho'nun yeni görevi belli oldu.

Mauricio Pochettino'nun yerine göreve geldiği Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Jose Mourinho'nun yeni takımı merakla beklenirken, Portekizli teknik direktör iş bulmakta gecikmedi. Mourinho eski takımı henüz yeni hocasını bile belirlememişken, Euro 2020 yorumculuğu için The Sun ile anlaştı.

Şampiyonayı ünlü İngiliz gazetesi için yorumlayacak Mourinho'nun yazıları, basın toplantıları kadar ses getirecek mi bilinmez ancak 58 yaşındaki teknik direktör yorumculuk koltuğuna yabancı değil. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra beIN Sports ve Sky Sports için yorumculuk yapan Mourinho büyük bir beğeni toplamıştı.

Adı Celtic ile anılıyor

Son kupasını Manchester United'ı çalıştırdığı 2016-2017 sezonunda elde eden Mourinho, son lig şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda Chelsea'nin başında yaşamıştı. Tottenham'dan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan Mourinho'nun önümüzdeki sezona kadar görev yapmaması bekleniyor.

Adı İskoç kulübü Celtic ile de anılan Mourinho, Porto ile ülkesi Portekiz'de, Chelsea ile İngiltere'de, Inter ile İtalya'da ve Real Madrid ile İspanya'da şampiyonluklar yaşamıştı. Kariyerinde ulusal lig şampiyonluklarının yanı sıra iki Şampiyonlar Ligi ve iki UEFA Kupası şampiyonluğu bulunan Mourinho, futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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