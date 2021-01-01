Fenerbahçe’den ‘kural hatası’ isyanı! Penaltı mı, ofsayt mı? Kural ne diyor?

0-0 sona eren Alanyaspor-Fenerbahçe maçının en çok konuşulan anı 27. dakikada yaşadı. Valencia'nın yerde kaldığı pozisyona Fenerbahçe'den tepki geldi.

Süper Lig’de 38. haftanın kapanış maçında Alanyaspor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren maçta VAR kararları öne çıktı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Mesut Özil’in sol taraftan pasına hareketlenen Enner Valencia, Alanyaspor stoperi Steven Caulker'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı.

Mücadelenin orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi ancak VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edildi ve pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe ne dedi?

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yayınladı ve kural hatası yapıldığını iddia etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir."



"Süper Lig'in 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia’ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir."



"Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB’ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir."



"Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır."



"Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır."



"Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."

Hakem hocaları neler dedi?

Mücadelenin ardından pozisyonu değerlendiren eski hakemler de konu hakkında bir görüş birliğine varamadı. Karar hakkında yapılan yorumlardan öne çıkanlar şu şekildeydi:

Deniz Çoban:

“Bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonundaysa ofsayt olarak değerlendirilemez. Pozisyonundan avantaj elde etmesi, oyuna veya rakibe müdahale etmesi lazım ki burada yok."

"Burada söyleyeceğimiz tek şey savunmanın pozisyon almasını engelleyecek şekilde koşu yolunda bulunuyor."

"VAR ‘Ofsayt ver’ dedi, hakem, ofsayt verdi. Ama bu bir yorum gerektiren pozisyon. VAR yorum gerektiren bir pozisyona coğrafi tespit yapıyormuş gibi ‘Ver ofsaytı başla’ diyemez. ‘Gel, izle’ diyecek."

"Nihai karar tartışmalıdır ama burada ciddi bir prosedür ve kural hatası var.”

Ahmet Çakar:

“FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez, penaltı verilir."

"Bunu ben değil FIFA oyun kuralları söylüyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır."

Murat Fevzi Tanırlı:

"Kuralda belirtilen durum Valencia'nın pozisyonu ile ilgili değil. Çünkü burada top, direkt olarak aktif alana doğru yönlendiriliyor ve o topu kazanmaya doğru iki oyuncudan hareketlenme var."

"Eğer ofsayt pozisyonu oluşmadan, topun atıldığı aktif alanda olmayan, ceza alanının başka bir yerinde bir faul olsaydı kural kitabındaki tanımlamaya uygun olurdu."

"Kural hatası olması için verilen kararla alakasız oyunu başlatmış olması gerekir. Ofsayt verildi ama hakem atışıyla başlatıldı gibi."

IFAB ne diyor?

"Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.

"Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır."