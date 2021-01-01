Yusuf Yazıcı: Bazen kızdınız ama benim hep bir amacım oldu

Lille ile şampiyonluk elde eden Yusuf Yazıcı, mutluluğunu Türk halkı ile paylaştı.

Fransa Ligue 1'de Lille ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Milli orta saha, Türk halkının desteği karşısında teşekkürlerini iletti ve başarının tüm Türkiye'ye ait olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Twitter hesabından üst üste mesajlar gönderen Yusuf Yazıcı, şunları söyledi:

"İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Koca ülke tek yürek olup bizi sevginizle sardınız. Hakkınızı ödeyemeyiz. Bu başarı hepimizin. Doyasıya kutlayalım.

"Bazen kızdınız, bazen darıldınız belki ama hep bir amacım oldu benim; doğduğum toprakların çocuklarına güzel örnek olabilmek. 'Biz daha iyisini yaparız' dedirtebilmek. Onlara en ufak bir katkım olabildiyse, ne mutlu bana."

Yazıcı, henüz Trabzonspor'da A takıma çıkmamışken, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, "Kendimizi geliştirip Avrupa'da üst düzey takımlarda futbol oynamak istiyoruz." yorumunu yapmıştı.

Tunahan isimli bir Trabzonspor taraftarı da Yusuf'un o günkü sözlerini, "Erdoğdu'dan çıkan o çocuk hayallerini gerçekleştirdi" yorumuyla paylaştı. Bunun üzerine Yazıcı, söz konusu tweeti alıntılyarak şu yorumu yaptı:

"Gerçekleştirdik Tunahan, hep birlikte. Bu ülkenin çocukları daha nice hayalleri gerçek yapacak. Sporda, bilimde, sanatta. Yeter ki inanalım, yeter ki cesaretlendirelim."

Yusuf Yazıcı'nın Lille performansı

2019 yaz transfer döneminde 17.50 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan yıldız futbolcu, Ligue 1 temsilcisinde toplamda 67 kez sahaya çıktı.

Yusuf Yazıcı, söz konusu 67 maçta rakip filelere 15 gol atmayı başarırken, dokuz da asist yaptı.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon şampiyonlukta da önemli pay sahibi oldu ve 32 maçta yedi gol atıp dört de asist yapmayı başardı.

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