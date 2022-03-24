YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Hayal kırıklıkları ile dolu Euro 2020'nin ardından, 2022 Dünya Kupası için Katar'a direkt bilet alamayan Türkiye'nin play-off yarı finalindeki rakibi Portekiz.

Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Ferandes başta olmak üzere yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan Euro 2016 şampiyonu, son dakika golüyle grubu ikinci tamamlayınca engebeli bir yola düştü.

Portekiz, esasında büyük bir travma yaşadıktan sonra Türkiye karşısına çıkıyor. O yara henüz kapanmış değil.

O halde buraya geliş hikâyelerine göz atmanın tam da sırası.

Euro 2020’de F Grubu’nda Fransa ve Almanya gibi çok zor rakiplerle karşı karşıya geldiler. Grubun diğer ekibi ise Macaristan’dı ve Portekiz, en iyi üçüncülerden biri olarak gruptan çıkmayı başardı.

Son 16 Turu’nda ise rakipleri, turnuvaların artık ‘gizli’ değil doğal favorilerinden biri olan Belçika’ydı. Grup maçlarında bir kez 4-2-3-1, iki kez 4-1-4-1 dizilişini tercih eden teknik direktör Fernando Santos, Belçika karşısında ise üçlü savunma denedi ve 3-4-3 kurgusunu tercih etti.

Fakat son 16’da işler istenildiği gibi gitmedi ve Thorgan Hazard’ın golüne engel olamayıp 1-0 mağlup olarak eve döndüler.

Daha sonra, tıpkı Türkiye ve diğer millî takımlar gibi 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadeleleri devam etti. Azerbaycan, Sırbistan, Lüksemburg ve İrlanda’nın bulunduğu grupta Euro 2020 öncesinde üç maçta yedi puan toplayan Portekiz, eylül ayında çıktığı İrlanda ve Azerbaycan maçlarını kayıpsız geçti.

Ekim ayında da Lüksemburg’u 5-0 ile geçen Fernando Santos’un öğrencileri için kritik ay kasım ayıydı. İrlanda deplasmanında kilidi açamamış olmaları, onları Sırbistan maçından bir puan almaya mecbur etti.

14 Kasım’da Lizbon'dan oynanan maç aslında onlar adına harika başlamıştı. Henüz ikinci dakikada Renato Sanchez’in golüyle öne geçen Portekiz rahatlamıştı. Fakat 33’te Tadic’in golüyle Portekizli taraftarları yine endişe sardı.

Bu endişelerinde haklıydılar ve Mitrovic, 90. dakikada kafayla ağları havalandırarak Portekiz’e ciddi bir tokat attı. Stadyum buz kesti, Cristiano Ronaldo ve arkadaşları şaşkındı.

İşte böyle bir travma ile Türkiye karşısına çıkıyor Portekiz.

Bu tür travmaları atlatmak asla kolay değildir. Dolayısı ile bu akşam mental anlamda kasım ayının olumsuz yansımaları ile karşı karşıya kalabilirler.

Santos, Türkiye maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Sırbistan maçını pek anımsamak istemedi fakat o akşamın yine de aklında olduğu gün gibi ortada.

“Kötü oynadık. Keşke iyi oynasaydık. İyi oynasaydık şu anda burada olmayacaktık ama daha önce de söylediğim gibi geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın anlamı yok.”

Bir takımın birçok kaliteli ayağa sahip olması, işleri dört dörtlük bir duruma getirmez. Nitekim Portekiz'de de durum dört dörtük değil.

Skorları aldıkları maçlar dahil olmak üzere, oyunlarında akıcılık ve tempo problemi yaşıyorlar. Oyun kalitesi, gerek Euro 2020'de gerekse 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oyuncu kalitesinin hakkını veremedi.

Fernando Santos, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'yı 4-1-4-1 oynadıkları zaman genelde sağ içte, 4-3-3 oynadıkları zaman ise ileri üçlünün sağında kullanıyor.

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Cristiano Ronaldo, büyük bir süperstar fakat kariyerinin sonlarında. Fiziksel olarak radikal bir düşüş yaşaması çok doğal. Onun durumu Manchester United'da da çok konuşuluyor ve Portekizli yıldızın, takıma olumsuz etkilerinden dert yananların sayısı hiç az değil.

United'da Ronaldo sahaya çıktığından bu yana Bruno Fernandes'in gol ve asist sayılarında ciddi bir düşüş yaşandı. Oyunun akıcılığının da azaldığını görmek çok zor değil.

Aynı şey, Portekiz'de de yaşanıyor olabilir.

Bruno Fernandes'i ise değişik yapılarda zaman zaman forvet arkasında, zaman zaman ise sol içte görüyoruz.

Özellikle bu ikilinin nasıl konumlanacağı Türkiye açısından oldukça kritik olacak. Eğer Bernardo Silva ileri üçlünün sağında değil de merkezde oynarsa bu, Türkiye için pek iyiye işaret olmayacaktır.

Zira hem Bruno hem de Bernardo'nun sürekli merkezde yer alması, orta sahanın üstünlüğünün tamamen Portekiz'de olacağı anlamına gelir.

Sonuç olarak Portekiz, sorunlu bir yapıya sahip ve oyun kalitesi anlamında zirvede bir takım değil.

Pepe ve Dias gibi savunmanın iki as merkezinden de yoksun olacaklar.

Türkiye de Stefan Kuntz yönetiminde yeniden inşa aşamasında olan bir takım.

Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder gibi Avrupa'nın önemli isimlerine sahip. Harika bir çıkış yakalayan ve Xavi'nin övgüsünü alan Kerem Aktürkoğlu da önemli bir futbol silahı.

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Stoperlerde de Premier Lig ve İtalya Serie A'nın önemli oyuncuları olan Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral var.

Türkiye'nin kadrosu da hiç küçümsenecek oyunculardan oluşmuyor fakat oyun henüz oturmuş değil.

Millîlerin dezavantajı, inşa aşamasında olan bir takıma sahip olması.

Portekiz'in dezavantajı ise akıllarının Mitrovic'in kafa golünde kalmış olması. Çünkü Türkiye zaten play-off'larda olacağını biliyordu.

Portekiz ise buna hiç hazırlıklı değildi ve kendisini son dakika golüyle burada buldu.

Bakalım yeniden inşa aşamasında olan takım mı kazanacak, yoksa inşası çoktan tamamlanmış fakat oyun yapısında problemler barındıran yıldızlar mı?

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