A Millî Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, gönlündeki en iyi futbolcunun Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi.

Türkiye'nin perşembe akşamı Portekiz ile oynayacağı maç öncesi teknik dirktör Stefan Kuntz ile birlikte basın toplantısı düzenleyen yıldız futbolcu, Portekizli meslektaşına övgüler yağdırırken aynı zamanda zor bir karşılaşma olacağını vurguladı.

Ne söylendi?

Ronaldo'ya saygısını dile getiren Yılmaz, yıldız futbolcu ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Cristiano Ronaldo, benim için dünyanın en büyük gelmiş geçmiş oyuncusu. Onu çok seviyorum ve saygı duyuyorum.

Onu bilemem ama benim için son Dünya Kupası. Sahaya çıkıp elimden geleni yapmak istiyorum."

Lille'in golcüsü, Portekiz maçıyla ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Çok zor bir kura çektik. Portekiz ile Portekiz'de oynamak daha da farklı. Portekiz'de dünyanın en önemli oyuncuları var. Saygımız büyük.

"Ama buraya elenmişiz gibi düşünerek, laf olsun diye gelmedik. Bizim de hayalimiz var. Ülkemizi Dünya Kupası'na götürmek istiyoruz. İyi bir maç olacak.

Yılmaz, Lille'den takım arkadaşı Jose Fonte'nin, "Sahada arkadaşlık olmayacak" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şu yorumu yaptı:

"Fonte çok doğru söylemiş. Sahada arkadaşlık olmayacak. Birbirimizi tanımanın bir avantaj ya da dezavantaj olacağını sanmıyorum."

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