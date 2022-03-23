TFF açıkladı; Türkiye, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na resmen aday

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmak için Portekiz ile play-off turunda karşılaşacak Türkiye'de gündem TFF'nin attığı adımla değişti.

Daha önce 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için başvuru yapan Türkiye Futbol Federasyonu, gözünü 2028'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na dikti.

TFF, UEFA'ya yaptığı başvuru ile turnuvaya talip olduğunu resmen duyurdu.

Ne söylendi?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı.

"UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek."

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da adaydı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye ve Almanya yarışmış ve turnuvayı düzenlemeye hak kazanan ülke Almanya olmuştu.

Almanya'nın 12 oyuna karşı Türkiye 4 oy alırken, UEFA Başkanı Ceferin iki ülkeyi de tebrik etmişti.

" Almanya ve Türkiye'nin futbol federasyonlarını, oylama öncesindeki harika sunumları için tebrik ediyorum."

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