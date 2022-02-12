En mutlu olduğunuz anlarda bile kıyıda köşede, aklınızın bir ucunda sizi rahatsız eden konular vardır. Çok fazla moralinizi bozmasa bile ufak da olsa sizi tedirgin eder.

Ligin en mutlu takımı olan Trabzonspor, bu tedirginliği Konyaspor'un varlığı ile yaşıyor.

Aradaki fark dokuz puan fakat Konyaspor'un bir maçı eksik. Üstelik İlhan Palut'un ekibi pazar günü kazanması halinde bir maç eksiğiyle bu farkı altıya indirecek. Kuşkusuz pazar akşamı Trabzon'da Süper Lig'in kaderi şekillenecek.

Abdullah Avcı da bunun farkında olmalı ki Kasımpaşa maçının ardından önümüzdeki pazar akşamı için, bir anlamda oyuncularını uyardı.

"Önümüzde Konyaspor maçı var. İyi şeyler yapıyorlar. Saygı göstermek lazım. Son derece ciddiye almak gerek."

Trabzonspor, yazın kurduğu kadroyla şampiyonluğun doğal favorilerinden biriydi.

Marek Hamsik, Gervinho gibi kendisini Avrupa'da kanıtlamış üst düzey iki oyuncuyu kadroya kattılar. Andreas Cornelius gibi Serie A tecrübesi olan golcüyü 'Yeni Sörloth' amacıyla transfer ettiler ve şu ana kadar oldukça iyi verim aldılar.

Yine bir başka Serie A tecrübesi olan Bruno Peres'i de kadroya katıp sağ beki sağlama aldılar. Süper Lig'den de Siopis, Dorukhan, İsmail Köybaşı ve Koita ile kadroyu iyice güçlendirdiler.

Yurt içi transferlerinden Siopis, şu anda takımın temel taşlarından. Kupanın Akyazı'ya gelmesi halinde onu kaldırmayı en çok hak edenlerden biri.

İşte bu iyi kadronun üzerine Abdullah Avcı gibi tecrübeli ama şampiyonluğa aç, modern bir teknik direktörün takımın başında olması, Fırtına'yı sezon başında daha güçlü kılıyordu.

Zaten sezon öncesi hazırlık maçlarında köşe vuruşlarından atılan birbirlerinin kopyası goller bile organizasyonun üst düzey olacağına dair ışık veriyordu.

Fakat kimse şubat ayına girildiğinde Trabzonspor'un Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 20, Galatasaray'a ise 29 puan fark atacağını tahmin edemezdi.

Trabzonspor'un sezon başında ultra ofansif oyunu, özellikle 2021'in sonlarında daha dengeli hale geldi ve bu değişim, belki de puan farkının hızla açılmasına sebep oldu.

Çünkü bordo-mavililerin hücumda bir problemi yoktu. Takım savunması ise aksıyor ve ilerisi için kafalarda soru işareti bırakıyordu.

Daha dengeli oyuna geçişin ardından şubat ayı itibariyle ligde en az gol yiyen ikinci takım haline geldiler. En az gol yiyen takım ise Konyaspor.

Bazı şeyler asla tesadüf değildir.

Sakatlanan Gervinho sezonu kapatınca Trabzonspor, hem oyuncunun yerini doldurmak hem de uzun zaman sonra bu kadar yaklaşılan şampiyonluğu riske atmamak adına ligin yıldızlarından birini getirdi.

Gerçekten de Edin Visca, yıllardır Süper Lig'de üst düzey futbol oynayan nadir oyunculardan biriydi. Bu transfer, psikolojik olarak da rakiplerin ürkmesine sebep oldu.

Nitekim gelir gelmez de işini gördü. Galatasaray deplasmanında attığı gol, Trabzonspor'a üç puanı getirdi ve yerini sağlamlaştırdı.

Visca, ocak ayında dört puan kaybı yaşayan Trabzonspor için endişeye mahal olmadığını gösterdi ve Trabzon şehrinin rahatlamasını sağladı.

Konyaspor'un zirve yarışı ise tam olarak aralık ayında başladı. Deplasmandaki 4-1'lik Karagümrük galibiyetinin ardından biri Beşiktaş maçı olmak üzere üst üste üç galibiyet ile kendilerini yukarıya attılar, ivme yakaladılar.

Aralık ayında beş maçta topladıkları 13 puanın tesadüf olmadığını 2022 yılında da gösterdiler.

Konyaspor'un sırrı, iyi takım savunması ve oyuncuların birbirlerine yakın olduğu oyun kurgusunda. İlhan Palut, Türkiye'de geleneksel olan 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor olsa da bu formasyon oyun içinde sürekli değişiyor.

Sağ bek Skubic, zaten ligin en iyi savunma kanatlarından biri. Sol bek Guilherme'nin de ofansif katkısı çok büyük.

Guilherme iki gol dört asistle oynarken Skubic de üç asist yapmayı başardı.

Stoperlerde, elim kazaya kadar Ahmet Çalık ve Abdülkerim Bardakçı oynuyordu fakat Türkiye'yi üzüntüye boğan vefatın ardından Abdülkerim'in yeni partneri Adil Demirbağ oldu.

Orta alanda Soner Dikmen, Hadziahmetovic ve Rahmanovic üçlüsü birbirini hem defansif hem de ofansif olarak çok iyi tamamlıyor.

Michalak, patlayıcı gücü iyi olan ve hem dar alanda hem de geniş alanda tempoyu yükseltebilen bir kanat oyuncusu.

Dört gol altı asitle oynayan Serdar Gürler'in devre arasında Başakşehir'e gitmesi takımın kadro kalitesini düşürmüş olabilir fakat Amilton takviyesi ve Bytyqi'nin iyi formu ile şimdilik işler yolunda.

Devre arasına kadar forvette Cikalleshi iyi bir performans sergileyip beş gol iki asistle oynamış olsa da tecrübeli golcü, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle son dönemde formayı, eylül ayında Olympiakos'tan kiralanan Ahmed Hassan'a kaptırdı.

İki santrforun şimdiye kadar toplamda dokuz gol atmış olması, aslında Konyaspor'un kimliğini bize gösteriyor.

İki golcünün yanı sıra Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Soner Dikmen, Bytyqi, Endri Çekiçi, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Michalak, M'Poku ve ayrılan Serdar Gürler, bu sezon Konyaspor'a gol katkısı koyan 12 oyuncuyu oluşturuyorlar.

Trabzonspor'da ise durum biraz daha farklı. Ligde atılan 42 golün 25'ini Bakasetas, Nwakaeme ve Cornelius kaydetti.

Devre arasında Çaykur Rizespor'un yolunu tutan Yusuf Sarı ile birlikte Abdülkadir Ömür, Marek Hamsik, Edin Visca ve Djaniny de diğer gol atan isimler.

Konyaspor'da 12 farklı isim skora katkı koyarken, Fırtına'da ise bu sayı sekiz.

İki teknik direktör de pazar akşamı Süper Lig'in en en güçlü oyun kalitesine sahip takımların karşılaşacağının farkında.

Trabzonspor'da Hamsik'in takıma dönecek olması Konyaspor için korkutucu bir durum olsa gerek.

Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Abdülkadir Ömür ve Cornelius ile, durdurulması çok güç bir hücum hattına sahipler.

Konyaspor'un sağlam savunması Konya'daki maçta Avcı'nın hücum ayaklarını durduramadı ve Trabzonspor, 8. dakikada Vitor Hugo'nun atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen deplasmandan 2-2'lik beraberlikle döndü.

Palut, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklada Trabzonspor maçına özel, daha pragmatist bir oyun tercih etmeyeceklerini şu sözlerle vurguladı:

"Trabzonspor maçında kendi futbolumuzu oynayacağız. Takımımdan beklentim, karakterli oyuna devam etmeleri."

Bu açıklama taktik anlamda çok fazla detay vermese de Konyaspor'un, Trabzonspor'a farklı bir şekilde davranmayacağını ortaya koyuyor.

Bu cesur yaklaşımın getireceği riskli bir oyun, öldürücü hücum hattına karşı Konyaspor'u çok zor durumda bırakabilir. Fakat bu, kesinlikle kayda değer bir risk olacaktır. Çünkü Konyaspor, bu harika çıkışını sezon sonuna kadar sürdürürse tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edebilir.

Trabzon'da ligin en iyi takım savunması, ligin en iyi hücum gücüne karşı.

Sezon başında şampiyonluk için hep temkinli konuşan Abdullah Avcı, kum saatinin tersine döndüğünü ve zamanın kendileri lehine işlediğini duyurdu.

Şimdi bu meydan okumaya karşılık olarak, kum saatini yeniden terse çevirip Süper Lig'i yeniden başlatmak ise İlhan Palut'un elinde.

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