Gedson Fernandes, Altay karşısında Süper Lig'in zirvesine yerleşti

Gedson Fernandes, Altay karşısında girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazandı.

Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor, Altay deplasmanına konuk oldu ve karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'a transfer olması beklenirken sürpriz bir şekilde Rize'nin yolunu tutan Gedson Fernandes ise Altay maçında rakiplerine geçit vermedi.

Gedson Fernandes ne başardı?

Gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek olan oyuncu 6 aylığına Karadeniz ekibinde mücadele edecek ve yeni takımına gelene kadar Portekiz'de fazla süre alamadı. Ancak formundan hiçbir şey kaybetmemiş gibi görünüyor.

Gedson Fernandes, Süper Lig'in 25. haftasında Altay karşısında girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazandı.

Portekizli oyuncu bu istatistik ile bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en yüksek sayıya ulşana oyuncu oldu.

20/30 - Altay maçında girdiği 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanan Gedson Fernandes, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Cengaver. pic.twitter.com/Ipvqy1Aj6X — OptaCan (@OptaCan) February 11, 2022

Rizespor'u ne bekliyor?

Karadeniz ekibi, 25 haftada topladığı 23 puan ile Süper Lig tablosunun 18. sırasında yer alıyor.

25 karşılaşmadan 6 galibiyet, 5 beraberlik, 14 mağlubiyet alan Rizespor, 18 Şubat'ta Başakşehir'i konuk edecek.

27 Şubat'ta Galatasaray deplasmanına misafir olacak takım, 6 Mart'ta Giresunspor'u ağırlayacak.

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