Burak Yılmaz'ın babasından Beşiktaş'a dönüş sinyali

2020'de Fransa'ya transfer olan Burak Yılmaz, geçen sezon ligde attığı 16 golle Lille'in PSG'yi geride bırakarak şampiyonluğa uzanmasında büyük rol oynamıştı.

Dört büyüklerin hepsinde forma giyen sayılı oyuncular arasında yer alan 36 yaşındaki santrafor, Türkiye'de son olarak Beşiktaş'ta oynamıştı.

Ne söyledi?

Teknik direktörlük yapan Fikret Yılmaz, oğlu Burak Yılmaz'ın Fransa'daki performansını Radyospor'da katıldığı canlı yayında değerlendirdi.

"Son maçta gol atamadı ama mükemmel oynadı. Hatta beni aradığında 'Oğlum gol atamadığın için üzülme, sen böyle oyna da gol atamasan da olur' dedim. Burak gol paslarıyla da ön plana çıkıyor. Lyon maçında net gol pası verdi ama gol çeviremediler."

"Ben oğlumun bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynamasının gururunu yaşıyorum. Gol atıp atmaması önemli değil. Bir Türk futbolcusunun futbol organizasyonunun en üst liginde oynaması benim için gurur verici. Burak'la her zaman gurur duyarım. Milli takımda istediğimiz sonucu alamadık buna üzülüyorum. Portekiz maçı zor ama ben umutluyum."

“Burak bence bu sezon da iyi oynuyor. Ama takım olarak iyi gitmiyorlar. Teknik direktör değişikliği, kulübün iyi oyuncuları satıp, yatırıma gitmesi gibi nedenlerden dolayı işler istedikleri gibi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ile eşleştiler. Chelsea mutlak favori değil. Lille sıradan bir takım değil ve Şampiyonlar Ligi’nde iyi oynuyorlar.”

Hedef 200 gol

Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz'ın Lille'den ayrıldıktan sonra ülkesine dönebileceğini belirtti.

"Burak şu anda Avrupa'da çok mutlu. Adanalıyız; tabii ki Adana takımları bizim için çok önemli. Avrupa'da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya gelip, burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum."

"Burak futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adam olarak kalacaktır. Kesinlikle planımız bu. Yapacağı iş futbol adamlığıdır. Bunu yapabilecek becerisi vardır. Avrupa’da geçen sezon yaptığını tüm zamanlarda yapan yok."

"43 yaşında Avrupa'da futbol oynayan futbolcu var. Burak kendine iyi bakıyor. Ne kadar çok oynarsa oynasın diye düşünüyorum. Sonuna kadar gitmesini istiyorum. En az iki sene daha oynar diye düşünüyorum."

"Biz Beşiktaşlıyız"

Yılmaz, Beşiktaş söylentileri hakkında ise şunları söyledi:

"Olabilir, her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek. Milli takımla hedefleri var. Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum. Ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir. Yazılanları okuyorum. Gerçekleşmesi için dua ediyorum. İnşallah olur. Bizi aşan bir mesele."

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