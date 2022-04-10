Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yaklaşıyor heyecan her geçen saat daha da artıyor.

Bu maçın tarihsel büyüklüğü, heyecanın azalmasına asla izin vermez. Takımların dönemsel formları ve puan durumundaki bulundukları yerler ne olursa olsun, heyecan her zaman maksimumdadır.

Bu heyecana saatler kaldığına göre biz de artık bazı detaylara girebilriz.

Dev derbi öncesi iki takımın muhtemel 11'ine göz attığımızda hangi takımın, hangi mevkide diğerine üstünlük sağladığına göz atacağız. O halde başlayalım.

KALECİLER: Altay Bayındır vs Muslera

Fernando Muslera, uzun süreli sakatlığının ardından kaleyi Pena'dan devraldı ve Karagümrük maçında penaltı kurtararak öz güven tazeledi. Oyun kurma konusunda pas kalitesi eksikliği nedeniyle zaman zaman sorunlar yaşasa da sezon sonuna kadar kaleyi bırakmayacak gibi.

AA

Altay Bayındır, hâlihazırda Türk futbolunun en iyi kalecilerinden biri ve çoğu zaman formunu koruyor. Bu maçta da İsmail Kartal'ın en fazla güvendiği isimlerden biri olacağı açık.

İki takımın da kalecilerinden yana sorun görünmüyor ve bu mevkide birinin daha önde olduğunu söylemek zor.

SAĞ BEK: Osayi-Samuel vs Sacha Boey

Sacha Boey, Galatasaray'daki ilk maçlarında beklentiyi yükseltti fakat daha sonraki süreçte standart bir performans sergiledi. Hem savunma hem de hücumu iyi idare edebilen, Süper Lig için yeterli bir bek.

AA

Osayi-Samuel ise kanat oyuncusu olmasına rağmen son dönemde bek oynamaya başladı. Vitor Pereira döneminde de sağ kanat bek olarak görev yapan Nijeryalı futbolcu, formda bir dönem geçiriyor.

Boey'in Covid-19 sonrasında fiziksel ve mental olarak biraz eksiklik yaşayabileceğini de düşünürsek sağ bek mevkisinde Fenerbahçe'nin yarım adım da olsa önde olduğunu söyleyebiliriz.

SAĞ STOPER: Serdar Aziz vs Victor Nelsson

Galatasaray'da Nelsson, Marcao ile oldukça iyi bir tandem oldu. Danimarkalı stoper, Süper Lig'e çabuk uyum sağladı ve 23 yaşında olduğu için potansiyeli bir hayli yüksek.

AA

Millî stoper Serdar Aziz, uzun yıllardır ligin tecrübeli savunmacılarından.

Nelsson, bu kıyaslamada daha olan taraf.

SOL STOPER: Kim Min-Jae vs Marcao

Fenerbahçe'nin savunmacısı Kim Min-Jae, bu istikrarını koruduğu takdirde Süper Lig'in gelmiş geçmiş en iyi stoperleri arasına girecektir. Muhteşem önsezi yeteneği, boyuna göre hızlı olması, top kapma yeteneği ile üst düzey bir oyuncu.

Marcao da Güney Koreli gibi üst düzey bir stoper. Fakat top kapma özelliğinin ve önsezi yeteneğinin Min-Jae kadar iyi olduğunu söylemek zor.

AA

Ayak tekniğinde ise Marcao açık ara önde. Galatasaray'ın oyun kurulumunda büyük rol oynuyor.

İki oyuncunun kalitesini düşünürsek birinin daha önde olduğunu söylemek zor.

SOL BEK: Filip Novak vs Patrick van Aanholt

Novak, Trabzonspor'daki skorer kimliğini Fenerbahçe'de yansıtamadı çünkü oradaki rolü ile buradaki rolü çok farklı. Yine de ofansif yönü iyi bir sol bek.

AA

Premier Lig tecrübesi olan Patrick van Aanholt ise geldiğinden bu yana sarı-kırmızılı taraftarların pek gözüne giremedi. Temposu düşük ve ofansif olarak da beklenen katkıyı yapamadı.

Novak'ı yarım adım da olsa öne yazabiliriz.

DEFANSİF ORTA SAHA: Crespo vs Taylan

İlk zamanlarda yoğun eleştirilere maruz kalan Crespo, özellikle Vitor Pereira'nın son dönemlerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Oyunun iki yönünde de var. Topu ileriye çok rahat taşıyabiliyor.

AA

Taylan için ise benzer şeyleri söylemek kolay değil. Topu aldığında çabuk bir şekilde dönememesi geçiş oyunlarında takımı yavaşlatıyor.

Bu alanda Crespo'nun ciddi şekilde önde olduğunu söylemek gerek.

MERKEZ ORTASAHA: Zajc vs Berkan Kutlu

Miha Zajc, Fenerbahçeli taraftarların mutabık kalamadığı oyunculardan biri. Çok eleştirildiği dönemlerde bir anda sahneye çıkıp herkesi şaşırtabiliyor. Belki de '10 numara' olarak tanıtıldığı için bu beklentinin altında ezilmiş olabilir. Fakat bu sezonki katkısı gerçekten gözardı edilemez.

AA

Galatasaray orta sahasının değişilmez ismi olan Berkan Kutlu, zaman zaman çok eleştirilse de toparlanmayı bildi. Pas kalistesi yüksek olan oyuncuyu Zajc ile kıyasladığımzda genel oyun kalitesi olarak çok fazla ayıramayız. Fakat form durumlarına bakarsak Zajc bir adım önde.

MERKEZ ORTA SAHA: İrfan Can Kahveci vs Cicaldau

A Millî Takım'ın son kadrosunda yer almayan İrfan Can Kahveci, bu durumu lehine kullanmaya başladı ve performansını yükseltti.

Sezon içinde sakatlıklar yaşamasa şu anda daha yüksek bir seviyede olabilirdi.

Kayseri'de attığı harika gol ile 4-0'lık galibiyette önemli rol oynadı ve çok formda.

AA

Alexandru Cicaldau ise Galatasaray'ın şu ana kadarki beklentilerini karşılayamamış durumda. Gelişime açık bir oyuncu fakat henüz üst seviyeye çıkamadı ve taraftara kendisini kanıtlayamadı.

Bu kıyaslamada İrfan Can Kahveci bir hayli önde.

SAĞ KANAT: Mert Hakan Yandaş vs Emre Kılınç

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın, Kayserispor maçında olduğu gibi sağ kanatta oynaması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun durumu maç saatinde belli olacak ve biz şimdilik Mert Hakan ile, Kerem'in yerine oynaması beklenen ve sağ kanatta forma giymesi kuvvetle muhtemel olan Emre Kılınç'ı kıyaslayacağız.

Aslında iki oyuncunun da sezon içinde ilk 11'de istikrar sağlayabildiğini söylemek zor. Çoğu zaman yedek kulübesinde yer aldılar.

AA

Maç içinde rolleri benzer olacak. Emre Kılınç sol ayaklı olduğu için genelde içe kat ederek oynayacaktır. Mert Hakan da orijinal bir kanat oyuncusu değil ve muhtemelen merkeze yakın bir bölgede konumlanacak.

İki oyuncuyu kıyasladığımızda, birbirlerine karşı bir üstünlük sağlayabileceklerinden emin olmak zor.

SOL KANAT: Diego Rossi vs Ryan Babel

Rossi, Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçiriyor. Özellikle dar alanda yaptığı işler harika ve İsmail Kartal, skorerliğini de artıran oyuncudanondan maksimum verim almayı başardı.

AA

Ryan Babel ise Karagümrük maçında golünü attı ve morallendi. Fakat Rossi'nin daha formda ve daha hareketli olduğunu göz önünde bulundurursak Uruguaylı yıldızı bir adım önde görebiliriz.

FORVET: Serdar Dursun vs Bafetimbi Gomis

Kayserispor maçında dört golde de Serdar Dursun'un imzası yoktu fakat yine çok çalıştı. Rakip savunmacıları çok yoran bir oyun tarzı var. Gol sayısı da fena değil.

AA

Galatasaray'daki ikinci dönemini yaşayan Gomis'i ise çok fazla anlatmaya gerek yok tecrübe ve böyle maçlar için var.

Forvet hattında Galatasaray daha avantajlı.

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