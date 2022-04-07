Juventus teknik direktörü Max Allegri, genç oyuncuları kadroya alma konusunda neden bu kadar temkinli olduğunu bir kez daha açıkladı. "İtalya'da çocukları iki veya üç maçtan sonra şampiyon olarak görme eğilimi var."

54 yaşındaki taktisyen, birçok Juventus taraftarı tarafından gençlik akademisinden veya 23 Yaş Altı takımından en iyi şekilde yararlanmadığı ve bunun yerine daha kıdemli oyuncuları sakatlık krizleri sırasında boşlukları doldurmak için alışılmadık pozisyonlarda kullandığı için eleştirildi.

İtalyan medyasında, 2022 Dünya Kupası'na katılmadaki başarısızlıkta Serie A takımlarında düzenli olarak oynayan gençlerin eksikliği görülüyor.

Allegri ise çok farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Ne söylendi?

Gaeta'daki Gençlik Festivali'nde Allegri, "Son yıllarda İtalya'da çocukları iki ya da üç maçtan sonra şampiyon gibi görme eğilimi olduğunu fark ettim, ancak bu onları programın ilerisine sürüklüyor" dedi.

"20 yaşındaki bir oyuncu asla 28 yaşındaki bir oyuncunun olgunluğuna sahip olamaz."

Sosyal medya konusu

Juventus patronu, futbolda, özellikle de oyuncular için sosyal medyanın hayranı değil.

"Oyuncuları koşullandırmanın bir yolu daha. Bazen kendinizi bu durumlardan kurtarmakta fayda var.”

Bunu söyledikten sonra, Allegri'nin bir sosyal medya hesabı var ve #Fiuuuuu ile Twitter'da kendi hashtag'ini yarattı!

Bu, 'Phew!' kelimesinin İtalyanca yazılışıdır.

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