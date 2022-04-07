Siyah beyazlı kulüpte bir dönem sportif direktörlük yapan Ali Naibi, Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuk olarak başta dönemin yıldız futbolcuları olmak üzere takım hakkında sıradışı detaylar verdi.

Anderson Talisca, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla iz bırakırken o dönemde saha dışında yaşadıkları da yankı bulmaya devam ediyor.

Ali Naibi, Talisca'nın perfomansının arkasında yatan nedeni şöyle açıklıyor:

"Bir dönem bazı yöneticilerimiz Talisca'ya kendi ceplerinden extra gol ya da asist primi verirdi, Talisca da bunu öğrendikten sonra 8 maç üst üste gol veya asist performansı sergiledi.

"Parayı diğer arkadaşları görmesin diye iç çamaşırına saklardı."

Mario Gomez konusu

2015-2026 sezonunda Beşiktaş'ın şampiyonluğunda en büyük faktörlerinden başında gelen Alman yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılarak siyah beyazlı taraftarları büyük üzüntüye sokmuştu.

Ali Naibi'ye göre ise Mario Gomez takımda kalmak istiyordu.

"Mario Gomez ruhen kalmak istiyordu ama o dönem babası oğlunun kafasını çok karıştırdı.

"O dönem çocuğu olmuştu, 'torunumu görmek istiyorum, orası güvenli değil' diyerek ayrılmasına neden oldu."

Kaleci konusu

Naibi, Beşiktaş'ın bu sezonki öne çıkan oyuncularından olan Ersin Destanoğlu'na ilk olarak Sergen Yalçın'ın güvendiğini söylüyor.

"Kaleci arıyoruz, scout ekibimizin belirlediği isimleri anlatmak için Sergen Hoca'nın yanına gittik.

Sergen Hoca, 'Ya kaleci işini çok abartıyorsunuz, alt tarafı geleni tutacak. Ben Ersin ve Utku'ya güveniyorum.' dedi.”

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