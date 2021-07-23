YORUM | Sergio Rico, Beşiktaş’ta neler yapabilir?

Fransa basınına göre siyah - beyazlılar, PSG forması giyen kaleci Sergio Rico ile ilgileniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde kadrosuna Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman gibi isimleri katmıştı.

Siyah - beyazlılar, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ile Avrupa kulüplerinin ilgilenmesi üzerine bu bölge için de alternatif arayışlarına başladı.

Başakşehir forması giyen Mert Günok ile adı anılan Beşiktaş, Fransa basınında yer alan haberlere göre Paris Saint - Germain forması giyen Sergio Rico ile de ilgileniyor.

Neler yaşandı?

Geride bıraktığımız sezonda kalesini Keylor Navas’ın koruduğu PSG, bu transfer döneminde Gianluigi Donnarumma’yı bedelsiz olarak kadrosuna kattı ve Sergio Rico da kaleci rotasyonunda geriye düştü.

Yeni transferlere kaynak yaratmak ve maaş bütçesinde yer açmak isteyen PSG, Sergio Rico’nun da aralarında bulunduğu bir grup oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor.

L’Equipe’in haberine göre Fransız devi, geçen sene 6 milyon euro karşılığında Sevilla’dan transfer ettiği İspanyol file bekçisini de bu sebepten ötürü satmaya sıcak bakıyor.

Habere göre son Süper Lig şampiyonu Beşiktaş da İspanyol file bekçisinin durumunu soran kulüpler arasında yer alıyor. 27 yaşındaki kalecinin transfer sürecinin ilerleyen günlerde hareketlenmesi bekleniyor.

Sergio Rico, Beşiktaş’a neler katabilir?

Kariyeri boyunca Avrupa’nın önemli liglerinde ve takımlarında oynayan 1, 95 metre boyundaki Rico, refleksleriyle ve bire bir pozisyonlardaki başarısıyla öne çıkıyor.

Geride bıraktığımız sezonda PSG kalesini 13 maçta koruyan başarılı kaleci, bunların 9’unda kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

2018 - 19 sezonunda Fulham formasını düzenli olarak giyen İspanyol kaleci, sezon genelinde 32 maçta görev yapmıştı.

Fulham’ın Premier Lig seviyesine göre yetersiz kalan kadrosunda Rico, 110 kurtarışla bu alanda ligin en iyi beşinci ismi olmayı başarmıştı.

Son olarak 2017 - 18 sezonunda Sevilla’nın bir numaralı kalecisi olan Rico, bu sezonda ise 40 maçta görev yapmış ve bunların 13’ünde kalesini gole kapatmıştı.

Reflekslerinin, bire bir pozisyonlardaki başarısının ve hava toplarındaki hakimiyetine karşın Rico’dan ayak tekniğiyle ve pas kalitesiyle öne çıkan bir oyuncu olarak bahsedemeyiz. Ayrıca İspanyol kalecinin kariyer genelinde %65 oranında pas isabeti bulunuyor.

Özellikle Sevilla’daki performansıyla ne kadar yetenekli bir isim olduğunu kanıtlayan Rico, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş’ta da başarılı işlere imza atabilir.

Ancak İspanyol kalecinin son iki sezonda PSG’de düzenli oynamaması ve yalnızca 23 maçta görev yapması da siyah - beyazlılar adında bir soru işareti oluşturabilir.

Sergio Rico’nun kariyeri

Sevilla’da çıkış yaptığı dönemde gelecek vaat eden kaleciler arasında gösterilen Rico, dört sezon boyunca formasını terlettiği İspanyol ekibinde üç kez Avrupa Ligi zaferi yaşamıştı.

2014 - 15 sezonunda formayı kapan başarılı eldiven, dört sezon düzenli olarak Sevilla formasını giymesinin ardından 2018 yılında Premier Lig’e yeni yükselen Fulham’a transfer olmuş ve İngiliz ekibinin bir numaralı kalecisi olmuştu.

Son iki sezondur da PSG kadrosunda yer alan Rico, Fransız ekibinde ise daha çok rotasyonda tercih edildi.

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