Juventus'tan 400 milyon euroluk atak

Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen İtalyan devi, sermaye artışı yapılacağını duyurdu.

Serie A'daki şampiyonluk serisi Inter'in şampiyonluğuyla noktalanan Juventus, pandeminin getirdiği ekonomik problemlere çözüm üretebilmek için Avrupa Süper Ligi projesini de finanse eden J.P. Morgan ile Goldman Sachs şirketi aracılığıyla 400 milyon euroluk sermaye artışı yapılacağını açıkladı ve kulübe kaynak girişi sağlandı.

Juventus'un hisse senetlerinin yüzde 63.8'i kulübün başkanlığını da yürüten Andrea Agnelli'nin ailesinin şirketi olan EXOR şirketine aitti. EXOR'un sermaye artışı kapsamında halka açılacak diğer hisseleri de bünyesine katması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada bu sürecin 2021'in sonuna dek bitirileceği kaydedildi.

Pandemi zorluyor

Şubat ayında 2020-2021 sezonunun ilk altı ayına ilişkin mali raporunu açıklayan Juventus 113.7 milyon euroluk zarar açıklamıştı. Koronavirüs'ün getirdiği ekonomik olumsuzluklar nedeniyle zararları iki katını aşan Juventus, Ocak 2020'de de zorlu mali durumdan 300 milyon euroluk bir sermaye artışının yardımıyla sıyrılmıştı.

Serie A'da geride bıraktığımız sezonu dördüncü sırada tamamlayan Juventus son haftada Şampiyonlar Ligi vizesi almıştı. Juventus Andrea Pirlo yönetimindeki geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeseydi, buradan gelecek gelirlerden mahrum kalacak ve çok daha zorlu bir mali yapıyaca sürüklenecekti.

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