Chelsea'ye beklenmedik transfer engeli!

Jules Kounde'yi transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu sürpriz bir engelle karşılaştı.

Önümüzdeki sezon Premier Lig'de şampiyon olmak isteyen Chelsea kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Jules Kounde transferinde sürpriz bir engelle karşılaştı.Sevilla ile bonservis bedeli ve Kurt Zouma karşılığında anlaşan Chelsea, Zouma'nın İspanyol ekibine gitmek istememesi üzerine farklı arayışlara yöneldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Chelsea Şefi Marina Granovskaia ve Sevilla futbol direktörü Monchi'nin transfere Zouma'nın olmadığı bir çözüm bulmak için tekrar bir araya geleceği kaydedildi. Chelsea ile geçtiğimiz sezon 24 Premier Lig maçına çıkarak, beş gol kaydeden ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zouma'nın ise Premier Lig'de kalması bekleniyor.

Zouma West Ham'a gidebilir

Premier Lig'in bir başka Londra ekibi West Ham United'ın ilgi gösterdiği Zouma'nın 24 milyon euro karşılığında West Ham'a gidebileceği kaydedilirken, Chelsea'nin bu transferden gelecek geliri bonservisi 59 milyon euro olan Kounde için kullanması bekleniyor. Kounde EURO 2020'de Fransa Milli Takımı'nda da yer almıştı.

Sevilla'ya 2019 yazında Bordeaux'tan 25 milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki başarılı stoper geçtiğimiz sezon takımıyla bütün kulvarlarda 47 maça çıkarken, dört gol atmıştı. 2019-2020 sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanan Kounde'nin önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en önemli stoperlerinden olması bekleniyor.

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