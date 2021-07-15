Sarı lacivertli kulüp bir süredir gündeminde olan Paulinho'nun transferi için düğmeye bastı.

Vitor Pereira göreve geldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Paulinho ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti.

Goal’ün edindiği bilgilere göre, ünlü teknik adam Luiz Felipe Scolari’nin çalıştırdığı Gremio da Paulinho’yu transfer etmek istiyor.

Son olarak Çin’de Guangzhou forması giyen Paulinho, pandemi nedeniyle Brezilyalı oyunculara uygulanan kısıtlamadan ötürü Mart ayında takımdan ayrıldığını açıklamıştı.

Ozan Tufan’ın yerini alabilir

Fenerbahçe’de geçen sezonu oldukça iyi geçiren Ozan Tufan’ın takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Ozan ile Lyon’un ve Premier Lig ekiplerinden Norwich City’nin ilgilendiği yönünde haberler yazılmıştı.

Sarı lacivertli kulüp 20 milyon euro’luk bir teklif gelmesi durumunda Ozan Tufan’ı elden çıkarmayı düşünüyor.

Sahanın iki tarafında da etkili olabilen Paulinho, Ozan Tufan’dan doğacak boşluğu doldurmak için ideal adaylardan biri.

Benzer gol katkısı

Ozan Tufan geçen sezon Süper Lig’de 37 maçta 6 gol, 10 asistle kariyerinin en fazla skor katkısı yaptığı sezonuna imza atmıştı (maç başına 0.43).

2017/18 sezonunda Barcelona ile La Liga’da 34 maça çıkan Paulinho ise 9 gol, 3 asist üreterek maç başına 0.35 gol katkısı yapmıştı.

Çin Süper Ligi’nin seviyesi La Liga ve Süper Lig’in bir hayli altında olsa da, Paulinho burada forma giydiği dönemde skorer yönünü öne çıkarmayı başardı. Brezilyalı, Çin Süper Ligi’nde 125 maçta 58 gol ve 22 asistle oynadı.

Brezilya formasını 56 kez terleten Paulinho’nun milli takımda 13 golü bulunuyor.

Goal Brezilya, Paulinho hakkında neler söyledi?

2010-2013 yılları arasında Corinthians’ta sergilediği performansla çıkış yapan Paulinho, Tite yönetiminde 2011’de Brezilya Serie A, 2012’de ise Copa Libertadores ve Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan takımın önemli parçalarından biriydi.

Mücadeleci yapıya sahip, çift yönlü bir orta saha oyuncusu olan Paulinho, savunmadaki becerisiyle olduğu kadar rakip ceza sahasına yaptığı çıkışlarla da dikkat çekiyor. Ayrıca uzun boyuyla hava toplarında da etkili.

Tottenham’da aynı derecede başarılı olamasa da, Luiz Scolari’nin 2013’te Brezilya milli takımında başlattığı dönüşümün merkezindeki isimlerden biriydi. Ancak Brezilya’nın Almanya’ya 7-1 kaybettiği maçın ardından eleştiri okları üzerine yöneldi.

Dunga’nın yerine eski teknik direktörü Tite’nin getirilmesiyle Brezilya milli takımına dönen Paulinho, 2018 Dünya Kupası elemelerinde başarılı bir grafik çizdi.

Fakat Rusya’daki turnuvada alınan Belçika yenilgisiyle takımdaki yeri bir kez daha sorgulanmaya başladı. 2018’den sonra tekrar milli takım forması giymedi.

Paulinho’nun Çin kariyeri Brezilya’da yakından takip edilmiyordu, bu nedenle Tite’nin onu milli takıma çağırması herkesi şaşırtmıştı. Onun en üst seviyede nasıl performans sergileyeceği bir soru işaretiydi.

Barcelona’da takımdaki yerini kaybedene dek çok iyi maçlar çıkarmıştı, bu da doğru ortamı bulduğunda başarılı olabileceğini gösteriyor.

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