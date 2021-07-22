YORUM | Mert Günok: Beşiktaş için hem kaleci, hem mentör

Beşiktaş'ın transferinde son aşamaya geldiği Mert Günok, hem yetenekleri, hem de tecrübesiyle takıma çok şey katabilir.

Tecrübeli kaleci ile şartlarda uzlaşan Beşiktaş, Başakşehir’e 1 milyon euro bonservis teklif etti. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde, Mert Günok kendisini üç yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.

Beşiktaş, 32 yaşındaki kaleciye yıllık 1 milyon euro maaş ödeyecek. Mert Günok’un Başakşehir ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ersin kalsa da, gitse de alınacak

Mert Günok’un adı Beşiktaş ile ilk olarak, siyah beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu’na Avrupa’dan teklifler gelmesiyle anılmaya başlamıştı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Ersin Destanoğlu’nu transfer etmek için ciddi girişimlerde bulunmuştu. Ancak Beşiktaş, şu ana kadar Ersin için yapılan teklifleri maddi açıdan yeterli bulmadı.

Yönetim ayrıca, Ersin ile yaptığı görüşmede Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatına dikkat çekti ve genç kaleciye gideceği kulüpte böyle bir şans bulamayabileceğini hatırlattı.

Mert Günok transferi için yönetime rapor veren teknik direktör Sergen Yalçın, her iki ihtimalde de Mert’i kadrosunda görmek istiyor. Ersin takımdan ayrılsa da, Beşiktaş’ta devam etse de Mert kesinlikle transfer edilecek.

Mert Günok, Beşiktaş’a ne katabilir?

A Milli Takım’ın kalesini 22 kez koruyan ve Mert Günok, ikisi Fenerbahçe (2010/11, 2013/14), biri Başakşehir (2019/20) ile olmak üzere üç Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran gibi yetenekli kalecilere sahip olmasına karşın, bu mevkideki tecrübe eksikliği dikkat çekiyor.

Mert Günok, hem iyi bir alternatif oluşturması, hem de genç eldivenlere tecrübesiyle yol gösterebilecek olması nedeniyle ideal bir transfer.

2018/19 sezonunda ligde çıktığı 34 maçta kalesinde yalnızca 22 gol gören Mert, %80.18’lik kurtarış oranıyla Avrupa’nın beş büyük ligindeki tüm kalecileri geride bırakmıştı.

Mert’i %79.86 ile Walter Benitez (Nice) ve %79.39 ile Jan Oblak (Atletico Madrid) takip etmişti.

Mert Günok’un kariyeri

Futbola Kocaelispor altyapısında başlayan Mert, henüz 12 yaşındayken Fenerbahçe’ye geçti. 2009’da A takıma yükseldikten sonra altı sezonda Fenerbahçe kalesini 51 kez korudu.

2015’te Bursaspor’a transfer olan Mert, sezona birinci kaleci olarak başlamasına karşın Harun Tekin’in gerisine düştü. İkinci sezonunda yalnızca kupa maçlarında forma şansı bulabilen Mert, Başakşehir’e transfer oldu.

Başakşehir’deki ilk sezonunu da büyük oranda kulübede geçiren Mert, 2018/19 sezonunda kaleyi Volkan Babacan’dan devraldı.

Daha fazlası için:

Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera'ya destek

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den ırkçılığa tepki

Acun Ilıcalı, PSV - Galatasaray maçında yaşananları açıkladı