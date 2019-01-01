YORUM | Galatasaray uyumsuzluk sorununu çözmeli

Maçtaki gol sayısı kadar kırmızı kartın çıktığı maçı Galatasaray kazandı ama sahadaki görüntü bize gösterdi ki alınması gereken çok yol var.

| Can Doğan

Ligin ilk iki haftasında istediği sonuçları alamayan , karşısında topa sahip olup, oyunu kontrol etmek planıyla maça çıktı.

Kayserispor ise savunmadaki ilk amacını rakibini ceza sahasına sokmamak olarak belirledi. Galatasaray’ı kendi yarı sahasında bekleyen ev sahibi ekip, rakibinin orta sahadaki top kayıplarını değerlendirerek ataklarını oluşturdu.

Galatasaray da yaptığı hatalarla rakibine istediği fırsatı ilk yarıda iki kez verdi. İlkinde Luyindama ile anlaşmazlık yaşayan Muslera golü önlemeyi başardı. Umut Bulut’un yakaladığı pozisyonda da kalesinde devleşen Uruguaylı, gole izin vermedi.

Ancak karşılaşmanın 37. dakikasında Christian Luyindama’nın büyük hatasında Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique, çalışkanlığının meyvesini aldı ve takımını öne geçiren golü atmayı başardı.

Golün ardından Galatasaray, Feghouli’nin önderliğinde etkisini artırmaya başlasa da, Cezayirli oyuncunun yarattığı pozisyonlarda Belhanda ve Babel fırsatları değerlendiremedi.

Süper Lig kariyerinde 400. maçına çıkan Fatih Terim, ikinci yarıya başlarken Emre Mor’u Mbaye Diagne’nin yerine oyuna alarak Ryan Babel’i en uca gönderdi ve hamlesini yaptı.

Emre Mor’un oyuna girişi Galatasaray’ı kanatlara yönlendiren Kayserispor’un işini zorlaştırdı. Genç oyuncunun hücuma getirdiği hareketlilik konuk ekibin istediği boşlukları nispeten bulmasını sağladı.

Kayserispor’un gayet iyi işleyen planı 65. dakikada Abdennour’un gördüğü kırmızı kartın ardından bozuldu. Pedro Henrique’nin 73. dakikada takım arkadaşına katılmasıyla oyun tamamen Galatasaray’ın hakimiyetine geçti.

Belhanda ve Babel’in golleriyle 2-1 öne geçen Galatasaray, tam 3 puanı aldı derken, Emre Mor neden potansiyeline bir türlü ulaşamadığını gözler önüne serdi ve 1 dakika içerisinde iki sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Emre Mor’un yaptığı faulün ardından kullanılan serbest vuruşta Umut Bulut’un kafa vuruşu ev sahibi ekibe eşitliği getirdi.

Golden hemen sonra yaşanan pozisyonda Ömer Bayram’a yaptığı müdahale sonucu ikinci sarı kartını gören Umut Bulut, kırmızı kart kervanına dahil oldu.

Haberin devamı aşağıda

Maçın kahramanı olmaya hak kazanan Adem Büyük ise neden Galatasaray kadrosuna dahil olduğunu gösteren fırsatçılıkla bulduğu gol ile takımına ligdeki 3 puanı getirdi.

Sayılmayan iki golü ve çıkan beş kırmızı kartı bir kenara bırakırsak, sahaya geçtiğimiz sezon da Galatasaray forması giyen 9 oyuncuyla sahaya çıkan sarı kırmızılı ekibin savunmada ve hücumda bu kadar uyumsuz oynuyor olmasının Fatih Terim’in ilgilenmesi gereken konular arasında ilk sırayı alması gerekiyor.