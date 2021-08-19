Romelu Lukaku: Hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilim

Chelsea'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku, Premier Lig'de bir kanıta ihtiyacı olduğunu düşünmüyor.

Inter'den Chelsea'ye 97.5 milyon sterlin karşılığında dönen Romelu Lukaku, şampiyon olmanın gol atmaktan daha önemli bir mesele olduğunu vurguluyor.

Lukaku, genç yaşında başarıyı yakalayamadığı Maviler'e ikinci bir görev için geri döndü. West Brom ve Everton'da kiralık geçirdiği sezonların ardından 75 milyon sterlin'e Manchester United'a transfer oldu, ancak Old Trafford'daki iki yılı istikrarlı geçmedi ve İtalya'ya satıldı.

Inter'de performansını geliştirerek 11 yıl sonra ilk kez Serie A şampiyonluğu yaşamalarına yardımcı olan Belçikalı forvet, İngiltere'de bir şeyler kanıtlamak zorunda olduğuna inanmıyor.

Romelu Lukaku ne söyledi?

Chelsea tanıtım basın toplantısında konuşan Lukaku, "Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilim. Beni motive eden tek şey kendim ve burada olmaktan mutluyum." diyor.

"Başka takımlarda daha teknik temelli ve taktiğe dayalı oyunlar oynadım. Premier Lig'de her şeyden biraz var ve burada birkaç yıl önce yaşadığım deneyimler harikaydı. Ancak İtalya'daki deneyimim beni bir oyuncu olarak daha eksiksiz yaptı.

"Son birkaç yılda Premier Lig'deki oyuncular ve takımlar da gelişti ve ben mücadeleye hazırım."

"Mesele istatistikler değil şampiyonluklar"

Lukaku, 2011'de Anderlecht'ten Chelsea'ye ilk transferinde göz önünde bir gençti, ancak West Brom ve Everton'a kiralanmadan önce Maviler ile sadece 10 Premier Lig maçına çıkıp hiç gol atamadı ve ardından 2014'te takımdan kalıcı olarak ayrıldı.

Lukaku, Londra'daki ilk dönemden çok şey öğrendiğini ve Thomas Tuchel'in Avrupa hedeflerine tutarlı bir başarı sunmaya hazır olduğunu söylüyor.

"Mesele istatistikler değil şampiyonluklar. Bir şey kazandığınızda insanların size karşı tutumlarının ne kadar farklı olduğunu fark ettim."

"Kazanmayı çok istiyordum. Inter'e gittim ve sonra şampiyon olduk. Benim için önemli olan tek şey bu - kazanmak. Gol atmak, evet, bu güzel ama kupalar kazanmak, bu sizi daha farklı kılar."

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