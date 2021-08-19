Manchester City golcüsünü İtalya'da buldu

Harry Kane için Tottenham ile anlaşamayan Manchester City, genç yıldız için düğmeye bastı.

Jack Grealish'i kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atan Manchester City, santrfor arayışlarını sürdürürken Harry Kane'in alternatifi bulundu. İngiliz yıldız için Tottenham ile bir türlü anlaşamayan Pep Guardiola'nın takımı, rotayı Fiorentina'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Dusan Vlahovic'e çevirdi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in de tranfer etmek istediği Sırp yıldız için temaslara başlayan Manchester City yönetiminin, Atletico'nun teklif ettiği 70 milyon euro'nun üzerine çıkması beklenirken, Fiorentina cephesinin cevabı şimdiden merak konusu oldu.

80 milyona bitiyor

Öte yandan La Gazetta dello Sport Vlahovic için İspanyol ekibinden 100 milyon euro talep eden Fiorentina'nın Manchester City ile 80 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürerken, oyuncunun da Premier Lig'de oynamak istediği ve bu transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanabileceği kaydedildi.

Geride bıraktığımız sezonda Serie A'da forma giydiği 37 lig maçında rakip fileleri 21 kez sarsan Vlahovic, oldukça genç yaşına rağmen yüksek gol sezgileriyle dikkat çekiyor. Son dönemde Sırbistan Milli Takımı'nın da en önemli isimleri arasında yer alan Vlahovic City'ye transfer olursa, kulübün efsane ismi Sergio Agüero'nun yerini alacak.

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