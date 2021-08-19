Barcelona yönetiminden iki yıldıza kötü sürpriz

Ekonomik krizle boğuşan Barcelona yönetimi oyuncularına karşı talepkar olmaya devam ediyor.

La Liga'nın maaş bütçesi sınırlaması nedeniyle Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayamayan ve en büyük efsanesini PSG'ye kaptıran Barcelona, Gerard Pique'nin ardından diğer oyuncularından da maaş indirimine gitmelerini isteyecek. Sergio Busquets, Jordi Alba ve Sergio Roberto bu teklifi kabul ederken, sıra diğer yıldızlara geldi.

Başkan Joan Laporta'nın yeni transferler de dahil olmak üzere bütün kadrodan maaş indirimi beklediği kaydedilirken, Sport'ta yer alan habere göre gözler takımın en fazla kazanan iki ismi olan Antoine Griezmann ve Philippe Coutinho'ya çevrildi.

İki ismin de Katalan ekibinde kalmak için bu fedakarlığı yapması bekleniyor.

Coutinho ile Arsenal ve Lazio ilgileniyor

Takımdan ayrılmamasıyla taraftarlar tarafından Messi'nin kaybedilmesinin sorumlusu olarak gösterilen Griezmann yönetimle bu konu hakkında yaptığı görüşmeye olumlu yaklaşırken, kadroda düşünülmeyen ancak yüksek maaşından ötürü takım bulamayan Coutinho da yeniden futbol oynayabilmek için teklife sıcak bakıyor.

Arsenal ve Lazio ile görüşen Coutinho'nun önümüzdeki günlerde bu takımla masaya oturması beklenirken, Barcelona yönetimi Brezilyalı oyuncunun maaşının yarısını ödemeye hazır. Geçen sezon Barcelona'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu La Liga'da çıktığı 12 karşılaşmada iki gol kaydederken, iki de gol pası vermişti.

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