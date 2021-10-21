Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Belçika temsilcisi Antwerp ile 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma ihtimalini zora soktu.

Fenerbahçe'nin, uzun süre 10 kişi götürdüğü Trabzonspor maçını son dakikalarda yediği gollerle kaybetmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki Antwerp maçında neler yapacağı merak ediliyordu. Taraftarının yoğun desteğiyle maça başlayan Sarı Lacivertliler, güven depolamak amacıyla bu maçı kazanmak istiyordu şüphesiz.

Maça, Belçika temsilcisi Antwep başladı. Fenerbahçe daha ne olduğunu anlayamadan savunmasının arkasına atılan bir topun ardından eski oyuncusu Samatta'nın ayağından golü yedi. Fenerbahçelilerin neredeyse hepsi, eğer Sarı Lacivertli takım gol yiyecekse bu golün eski oyuncularından geleceğinden eminlerdi. Böyle de oldu.

Fenerbahçe, golün ardından rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Kanat organizasyonları ve köşe vuruşlarından gol çıkarmaya çalışan Sarı Lacivertli takım karşılaşmanın başlarında istediği pozisyonları bulamadı.

Antwep'in hocası, maç öncesinde yaptığı açıklamada İstanbul'a galibiyet için geldiklerini ve kendi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını söylemişti. Belçika telsilcisi, müsabakaya teknik direktörünün demeçlerini haklı çıkarırcasına başladı.

Fenerbahçe, yediği şok golün ardından erken toparlandı

Mücadelenin ilk 15 dakikalık bölümünde cesur oynayan bir Antwerp olsa da Fenerbahçe, yediği şok golün ardından oyun üstünlüğünü aldı. Ani ataklar ve set hücumlarında düzenli bir görüntü çizen Sarı Lacivertli takımın, ilerideki kaybettiği topların ardından orta sahasının kolay geçildiği de barizdi.

Osayi Samuel'in kanat bindirmeleri ve Valencia'nın ceza sahasındaki performansıyla ileride çoğalan Fenerbahçe'de, uzun süre oynamayan Arjantinli Sosa'nın iyi performansı da eklenince Belçika temsilcisi savunmada zor anlar yaşadı.

Ataklarıyla Antwerp'i bunaltan Fenerbahçe, karşılaşmanın 20. dakikasında kazandığı kornerden golü buldu. Sosa'nın ortasında, Antwerprli oyuncuların uzaklaştıramadığı top Valencia'nın önünde kalınca Ekvatorlu oyuncu golü atmakta zorlanmadı.

Mesut'un istekli oyunu, Ferdi'nin temposu ve Sosa'nın oyunun yönünü hızla değiştiren toplarıyla birleşince Sarı Laciverli takım Antwerp takımının kalesine daha etkili bir şekilde gitmeye başladı. Fenerbahçe'de, kritik noktalardaki yanlış kararlar olmasa üstünlük sayısının yanı sıra maçı farka götürecek goller de gelebilirdi.

Brezilyalı futbolcu Gustavo'nun hem defansif hem de ofansif katkısı, Fenerbahçe'nin hücumlarda bir anda çoğalmasına yardım ederken Berisha'nın gezgin oyunu da Fenerbahçeli futbolcuları rahatlatan bir başka unsurdu.

Szalai sol, Tisserand sağ bek gibi ataklara destek verdi

Fenerbahçe'nin 3'lü savunmasında Kim Min Jae merkezi kapatırken Attila Szalai ataklara sol bek, Tisserand ise sol bek olarak destek verdi. Böylece, Antwerp karşısında baskıyı artıran Sarı Lacivertliler, maçın 36 dakikasında kazandığı penaltıyı Valencia ile değerlendiremedi.

Penaltı kararının oluşumundan önce Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu Sosa'nın pozisyonun içinde olması dikkat çekici ayrıntılardan birisiydi. Sosa, ilk yarının genelinde iyi bir performans ortaya koydu.

Belçika temsilcisi, Fenerbahçe kalesini baskı altına almaya çalıştığı dakikalarda Sarı Lacivertliler Ferdi'nin savunmadan taşıdığı pozisyonlarda rakip kalede etkili olmaya başladı. Antwerpli oyuncuların uzaklaştıramadığı bir topta Koreli Kim Min Jae bekletmeden topu Valencia'ya oynayınca, Ekvatorlu futbolcu ceza sahasında çalım denedi ve yerde kalıp bir penaltı daha kazandırdı takımına.

Enner Valencia, penaltı anında yine topun başındaydı. Bu sefer golü attı ve taraftarlardan kaçırdığı penaltı için de özür dileyerek gol sevincini yaşadı. Böylece, Fenerbahçe'nin şok bir gol yediği maçın ilk yarısı 2-1 Sarı Lacivertli takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin, maçın ilk yarısında net bir üstünlüğü vardı.

İkinci yarıya pas yaparak başlayan Belçika temsilcisi, 2 dakika boyunca hızlı pas alış verişleri yaparak topu Fenerbahçeli futbolculara göstermedi. Antwerp takımında Yusuf ve Verstraete ikinci yarının başlarında iyi göründüler.

Valencia ve Ferdi tempolu oynadı

Valencia'nın ön alandaki baskısı, Ferdi'nin sahipsiz topları kapıp ileriye doğru arkadaşlarını taşıması Fenerbahçe ile ilgili iyi gelişmeler olarak dikkat çekse de Antwerp takımının orta alanı çok kolay geçmesi ve korner atışlarında hava toplarına kolay vuruşlar yapması Sarı Lacivertliler için tehlikeli anlar oluşturdu.

İkinci yarının ilk 15 dakikasının ardından Antwerp, duran toplar ve kurulu hücumlarla Fenerbahçe kalesini baskı altına aldı. Bu dakikalarda kendi yarı alanına çekilen Fenerbahçe, oyunu geride kabul ederek ani ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Belçika takımı, art arda duran top şansları yakaladı ve mücadelenin 62. dakikasında Gerkens; Antwerp'in eşiktlik sayısını kaydetti. Kullanılan köşe vuruşunda boş kalan Gerkens kafayla topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Fenerbahçe savunması bu anlarda oldukça savruktu.

Pereira, 4 değişiklik birden yaptı

Oyun üstünlüğünü Antwerp'in aldığı anlarda Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira tam 4 değişiklik birden yaptı. Pelkas, Rossi, Sangare ve Zajc oyuna dahil olurken Mesut, Berisha, Ferdi ve Sosa oyundan çıkan isimler oldu. Bu değişikliklerin ardından Sarı Lacivertli takım rakip kaleye daha istekli bir şekilde gitmeye başladı.

Fenerbahçe, Rossi'ye atılan ara toplarla rakip kalede pozisyon bulmaya çalıştı ancak Belçika ekibi, Sarı Lacivertli takıma savunmada çok adamla kalarak karşılık verdi. Müsabakanın son 10 dakikasına girilirken Fenerbahçe'den beklenen tempolu oyun henüz ortada yoktu.

Fenerbahçe'de, oyuna kurtacılar arasında dahil olan Zajc'ın pek de bu durumdan haberi yoktu. Topu ayağında fazla tutan ve rakibin ataklarında pozisyonunu iyi koruyamayan Zajc, kısa süre oynamasına rağmen takıma tempo getiremedi. Bu tür oyuncularla göze hoş gelen bir oyun oynamanın yanı sıra sonuç almak da pek mümkün değil.

Beceri eksikliği ve organizasyon sorunları

Müsabakanın son anlarında Antwerp kalesini zorlamaya çalışan Fenerbahçe'de öne çıkan herhangi bir oyuncu olmadı. Beceri eksikliği ve organizasyon sorunları yaşayan Sarı Lacivertli takımda, tartışılması gerek konu sistem mi, yoksa bu tip kapanan takımlara karşı oynanan kısır oyun mu? Bu sorular arasında Antwerp ilk puanını Fenerbahçe'den aldı ve maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'de, sorunun kökeninde sistemden ziyade oturmuş bir oyun aklı yok. Bunu görmek için sadece Antwerp maçını izlemek yetmez tabii ki ama bu karşılaşmadaki varyasyonlar her şeyi değil fakat birçok konuyu ortaya çıkarması açısından önemli. Hangi rakibe, nasıl oynaması gerektiğini bilmeyen bir görüntü çizen Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını zora soktu.

Sarı Lacivertliler bu maçın ardından, UEFA Avrıupa Ligi D Grubu'nda 2 puanla 3. sırada bulunuyor.

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