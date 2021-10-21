Enner Valencia, Islam Slimani'den sonra bir ilki başardı

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla üç yıl aradan sonra bir ilke imza attı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, ilk iki maçında Frankfurt ve Olympiakos'tan bir puan alabilmişti. Sarı-lacivertliler, gruptaki üçüncü maçında ise Beçlika ekibi Royal Antwerp'i ağırladı.

Kiralık gönderdiği oyuncusu Mbwana Samatta'nın golüyle henüz ikinci dakikada geriye düşen Fenerbahçe, Enner Valencia'nin golleriyle ilk devreyi 2-1 önde başardı.

Slimani sonrası bir ilk

20. dakikada skora denge getiren Valencia, 36. dakikada ise takımı adına penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Ancak yıldız oyuncu, dakikalar 45'i gösterdiğinde tekrar sahneye çıktı ve kendi kazandığı penaltı vuruşunu ağlarla buluşturmayı başardı.

Kaydettiği iki golle birlikte Valencia, Opta verilerine göre Ekim 2018'de Islam Slimani'nin Spartak Trnava maçındaki performansının ardından bir Avrupa kupası maçında iki gol atan ilk Fenerbahçeli oldu.

2 - Enner Valencia, Ekim 2018'den (Islam Slimani vs Spartak Trnava) bu yana Avrupa kupası grup aşamalarında bir maçta iki gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Duble. pic.twitter.com/Hqj8982Akl — OptaCan (@OptaCan) October 21, 2021

Valencia'nın Fenerbahçe karnesi

Yıldız oyuncu, 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu süreçte sarı-lacivertli formayı 48 maçta terleten Valencia, 22 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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