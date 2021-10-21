Juventus, yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı genç oyuncudan hiçbir şekilde haber alamıyor...

Massimiliano Allegri yönetimindeki İtalyan devi Juventus, transfer döneminin son gününde PSV’nin genç yıldızı Mohamed Ihattaren’i 2 milyon euro’nun altında bir bedelle kadrosuna katmıştı.

19 yaşındaki oyuncu, transferi gerçekleştikten hemen sonra bir diğer Serie A ekibi Sampdoria’ya kiralanmıştı.

Ancak İtalyan basını, son olarak Hollanda’da olduğu bilinen oyuncudan bir haftayı aşkın bir süredir haber alınamadığını yazdı.

Hollanda U-19 takımında da boy göstermiş olan Ihattaren A Millî Takım’dan da davet almayı başarmıştı.

Ihattaren’den haber alınamıyor

La Gazzetta dello Sport ’ta yer alan habere göre Ihattaren’in 12 Ekim tarihinde ailevi sebeplerden ötürü Hollanda’da olduğu biliniyordu.

Ancak haberde, oyuncunun ailesinin yaşadığı Utrechtse Vecht bölgesinde bulunmadığı belirtildi.

Bundan itibaren Ihattaren’den hiçbir şekilde haber alınamadığı söylendi. Ayrıca haberde genç oyuncunun İtalya’ya dönmeyi reddettiği ileri sürüldü.

Henüz Hollanda medyasında da genç oyuncunun durumuna dair net bir bilgi yer almıyor.

Ihattaren’in kariyeri

19 yaşındaki Hollandalı, kiralandığı Sampdoria’da henüz forma şansı bulamadı. İtalyan ekibinin oyuncunun fizik durumundan memnun olmadığı ve Ihattaren’in fazla kiloları olduğu yazılmıştı.

Menajeri Raiola olan oyuncu, PSV Eindhoven formasını 74 maçta giydi ve 10 kez gol sevinci yaşadı.

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