MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan hakem tartışmalarının yankıları sürüyor.

NTV'nin haberine göreSon dönemde özellikle Fenerbahçe kulübü tarafından eleştirilerin hedefinde olan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, çarşamba günü öğle saatlerinde istifa etti.

Yaşananlarla ilgili TFF'nin bugün bir resmî açıklama yapması bekleniyor.

Neler yaşanmıştı?

Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Fenerbahçe karşılaşmasında, sarı-lacivertlierin stoperi Kim Min-Jae'nin, 23. dakikada Djaniny ile girdiği ikili mücadele sonrası faul yaptığı tespit edilmiş ve Güney Koreli oyuncu, hakem Ali Şansalan tarafından ikinci kartla oyundan atılmıştı.

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasının ardından bordo-mavililer karşılaşmayı 3-1 kazanıp Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na çağırdı ve orada hem kendisi, hem de oyuncularda Mesut Özil, Altay Bayındır ve teknik direktör Vitor Pereira açıklamalar yaptı.

Ali Koç, havalimanında megafonla şu sözleri sarf etti:

"İstemediğimiz bir hakem maça atandı sesimizi çıkarmadık. Hakkımızı korumak için iş başa düştü."

Serdar Tatlı ne zaman göreve gelmişti?

MHK Başkanı'nın istifasının neden gerçekleştiğine dair henüz resmî bir bilgi yok ancak Tatlı'nın istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu bir gerçek.

25 Ağustos 2020'de göreve başlayan Serdar Tatlı, yaklaşık 14 ay sonra görevinden istifa etti.

Öte yandan dün, TFF ile Kulüpler Birliği arasında gerçekleşen toplantının ardından bazı kararların alınacağı açıklanmıştı.

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