Yıllara göre Şampiyonlar Ligi kazananları listesi | Tarihte en çok Devler Ligi şampiyonluğunu kim kazandı?
1955'te Avrupa Kupası'nın başlangıcından bu yana, bir dizi farklı takım en büyük sahneye damgasını vurdu.
Her şey, 1960'ta Benfica'nın, İspanya devi Real Madrid'in arka arkaya beş şampiyonluğunun ardından bu hegemonyaya son vermesiyle başladı.
Ajax ve Feyenoord Hollanda bayrağını dalgalandırmadan önce AC Milan ve Inter'in yenilmesi gereken takımlar olduğunu gördük ve o zamandan beri İtalyan başarısının tadını çıkardık.
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Bayern Münih daha sonra 1970'lerde Nottingham Forest ve Liverpool'un da bir miktar başarı elde etmesiyle öne çıktı.
Premier Lig ve La Liga temsilcileri son on yılın büyük bölümünde başka bir seviyede olduklarından, son yıllarda biraz daha az çeşitlilik oldu ve Bayern, İngiliz ve İspanyol rakipleriyle eşleşebilen tek takım oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANANLARI LİSTESİ
|Sezon
|Kazanan
|Skor
|İkinci
|Stadyum
|1955–56
|Real Madrid
|4–3
|Stade de Reims
|Parc des Princes, Paris
|1956–57
|Real Madrid
|2–0
|Fiorentina
|Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
|1957–58
|Real Madrid
|3–2 (aet)
|AC Milan
|Heysel Stadium, Brussels
|1958–59
|Real Madrid
|2–0
|Stade de Reims
|Neckarstadion, Stuttgart
|1959–60
|Real Madrid
|7–3
|Eintracht Frankfurt
|Hampden Park, Glasgow
|1960–61
|Benfica
|3–2
|Barcelona
|Wankdorf Stadium, Bern
|1961–62
|Benfica
|5–3
|Real Madrid
|Olympisch Stadion, Amsterdam
|1962–63
|AC Milan
|2–1
|Benfica
|Wembley Stadium, London
|1963–64
|Inter
|3–1
|Real Madrid
|Prater Stadium, Vienna
|1964–65
|Inter
|1–0
|Benfica
|San Siro, Milan
|1965–66
|Real Madrid
|2–1
|Partizan
|Heysel Stadium, Brussels
|1966–67
|Celtic
|2–1
|Inter
|Estádio Nacional, Lisbon
|1967–68
|Manchester United
|4–1 (aet)
|Benfica
|Wembley Stadium, London
|1968–69
|AC Milan
|4–1
|Ajax
|Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
|1969–70
|Feyenoord
|2–1 (aet)
|Celtic
|San Siro, Milan
|1970–71
|Ajax
|2–0
|Panathinaikos
|Wembley Stadium, London
|1971–72
|Ajax
|2–0
|Inter
|De Kuip, Rotterdam
|1972–73
|Ajax
|1–0
|Juventus
|Red Star Stadium, Belgrade
|1973–74
|Bayern Münih
|4–0 (replay)
|Atlético Madrid
|Heysel Stadium, Brussels
First leg ended 1-1.
|1974–75
|Bayern Münih
|2–0
|Leeds United
|Parc des Princes, Paris
|50.000
|1975–76
|Bayern Münih
|1–0
|AS Saint-Étienne
|Hampden Park, Glasgow
|54.864
|1976–77
|Liverpool
|3–1
|Borussia Mönchengladbach
|Stadio Olimpico, Rome
|52.000
|1977–78
|Liverpool
|1–0
|Club Brugge
|Wembley Stadium, London
|92.000
|1978–79
|Nottingham Forest
|1–0
|Malmö FF
|Olympiastadion, Munich
|57.000
|1979–80
|Nottingham Forest
|1–0
|Hamburg
|Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
|50.000
|1980–81
|Liverpool
|1–0
|Real Madrid
|Parc des Princes, Paris
|48.360
|1981–82
|Aston Villa
|1–0
|Bayern Münih
|De Kuip, Rotterdam
|46.000
|1982–83
|Hamburg
|1–0
|Juventus
|Olympic Stadium, Athens
|75.000
|1983–84
|Liverpool
|1–1
|AS Roma
|Stadio Olimpico, Rome
|69.693
Liverpool won after penalties 4-2.
|1984–85
|Juventus
|1–0
|Liverpool
|Heysel Stadium, Brussels
|59.000
|1985–86
|Steaua Bükreş
|0–0
|Barcelona
|Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Seville
|70.000
Steaua won after penalties 2-0.
|1986–87
|FC Porto
|2–1
|Bayern Münih
|Prater Stadium, Vienna
|62.000
|1987–88
|PSV Eindhoven
|0–0
|Benfica
|Neckarstadion, Stuttgart
|70.000
PSV won after 6-5.
|1988–89
|AC Milan
|4–0
|Steaua Bükreş
|Camp Nou, Barcelona
|97.000
|1989–90
|AC Milan
|1–0
|Benfica
|Prater Stadium, Vienna
|57.500
|1990–91
|Kızıl Yıldız
|0–0
|Marsilya
|Stadio San Nicola, Bari
|56.000
Red Star won after penalties 5-3.
|1991–92
|Barcelona
|1–0 p.w.
|Sampdoria
|Wembley Stadium, London
|70.827
|1992–93
|Marsilya
|1–0
|AC Milan
|Olympiastadion, Munich
|64.400
|1993–94
|AC Milan
|4–0
|Barcelona
|Olympic Stadium, Athens
|70.000
|1994–95
|Ajax
|1–0
|AC Milan
|Ernst-Happel-Stadion, Vienna
|49.730
|1995–96
|Juventus
|1–1
|Ajax
|Stadio Olimpico, Rome
|67.000
Juventus won after penalties 4-2.
|1996–97
|Borussia Dortmund
|3–1
|Juventus
|Olympiastadion, Munich
|59.000
|1997–98
|Real Madrid
|1–0
|Juventus
|Amsterdam Arena, Amsterdam
|48.500
|1998–99
|Manchester United
|2–1
|Bayern Münih
|Camp Nou, Barcelona
|90.045
|1999–2000
|Real Madrid
|3–0
|Valencia
|Stade de France, Saint-Denis
|78.759
|2000–01
|Bayern Münih
|1–1
|Valencia
|San Siro, Milan
|71.500
Bayern won after penalties 5-4.
|2001–02
|Real Madrid
|2–1
|Bayer Leverkusen
|Hampden Park, Glasgow
|52.000
|2002–03
|AC Milan
|0–0
|Juventus
|Old Trafford, Manchester
|63.215
AC Milan won after penalties 3-2.
|2003–04
|FC Porto
|3–0
|AS Monaco
|Arena AufSchalke, Gelsenkirchen
|52.000
|2004–05
|Liverpool
|3–3
|AC Milan
|Atatürk Olympic Stadium, Istanbul
|70.024
Liverpool won after penalties 3-2.
|2005–06
|Barcelona
|2–1
|Arsenal
|Stade de France, Saint-Denis
|79.500
|2006–07
|AC Milan
|2–1
|Liverpool
|Olympic Stadium, Athens
|74.000
|2007–08
|Manchester United
|1–1
|Chelsea
|Luzhniki Stadium, Moscow
|67.310
Manchester United won after penalties 6-5.
|2008–09
|Barcelona
|2–0
|Manchester United
|Stadio Olimpico, Rome
|62.467
|2009–10
|Inter
|2–0
|Bayern Munich
|Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
|73.170
|2010–11
|Barcelona
|3–1
|Manchester United
|Wembley Stadium, London
|87.695
|2011–12
|Chelsea
|1-1
|Bayern Münih
|Allianz Arena, Munich
|62.500
|Chelsea won after penalties 4-3.
|2012-13
|Bayern Münih
|2-1
|Borussia Dortmund
|Wembley Stadium, London
|86.298
|2013-14
|Real Madrid
|4-1
p.w.
|Atlético Madrid
|Estadio da Luz, Lisbon
|80.000
|2014-15
|Barcelona
|3-1
|Juventus
|Olympiastadion Berlin, Berlin
|70.442
|2015-16
|Real Madrid
|1-1
|Atlético Madrid
|San Siro, Milan
|71.942
|Real Madrid won after penalties 5-3.
|2016-17
|Real Madrid
|4-1
|Juventus
|National Stadium, Cardiff
|65.842
|2017-18
|Real Madrid
|3-1
|Liverpool
|Olympisky Stadium, Kiev
|61.561
|2018-19
|Liverpool
|2-0
|Tottenham Hotspur
|Wanda Metropolitano, Madrid
|63.272
|2019-20
|Bayern Münih
|1-0
|PSG
|Estadio da Luz, Lisbon
|-
|2020-21
|Chelsea
|1-0
|Manchester City
|Estadio do Dragao, Porto
|63.272
EN ÇOK ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞUNU KİM KAZANDI?
Real Madrid, kupayı 13 kez etkileyici bir şekilde kaldırarak, belli bir mesafede Avrupa'nın en başarılı takımı olmaya devam ediyor.
AC Milan, yedi zaferle Real'in en yakın rakibi. Ancak Serie A ekibi son zamanlarda Avrupa sahnesinde fazla bir etki yaratamadı.
Liverpool ve Barcelona altı kez kupayı kaldırırken, Bayern son on yılda yükselişe geçti ve şampiyonluk sayısını beşe yükseltti.
|Kulüp
|Şampiyonluk sayısı
|İkincilik sayısı
|Kazandıkları sezonlar
|İkinci oldukları sezonlar
|Real Madrid
|13
|3
|1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018
|1962, 1964, 1981
|AC Milan
|7
|4
|1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
|1958, 1993, 1995, 2005
|Liverpool
|6
|3
|1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
|1985, 2007, 2018
|Bayern Münih
|6
|5
|1974, 1975, 1976, 2001, 2013. 2020
|1982, 1987, 1999, 2010, 2012
|Barcelona
|5
|3
|1992, 2006, 2009, 2011, 2015
|1961, 1986, 1994
|Ajax
|4
|2
|1971, 1972, 1973, 1995
|1969, 1996
|Inter
|3
|2
|1964, 1965, 2010
|1967, 1972
|Manchester United
|3
|2
|1968, 1999, 2008
|2009, 2011
|Juventus
|2
|7
|1985, 1996
|1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017
|Benfica
|2
|5
|1961, 1962
|1963, 1965, 1968, 1988, 1990
|Nottingham Forest
|2
|0
|1979, 1980
|Chelsea
|2
|1
|2012, 2021
|2008
|FC Porto
|2
|0
|1987, 2004
|Borussia Dortmund
|1
|1
|1997
|2013
|Celtic
|1
|1
|1967
|1970
|Hamburg
|1
|1
|1983
|1980
|Steaua Bükreş
|1
|1
|1986
|1989
|Marsilya
|1
|1
|1993
|1991
|Feyenoord
|1
|0
|1970
|Aston Villa
|1
|0
|1982
|PSV
|1
|0
|1988
|Kızıl Yıldız
|1
|0
|1991
|Atletico Madrid
|0
|3
|1974, 2014, 2016
|Stade de Reims
|0
|2
|1956, 1959
|Valencia
|0
|2
|2000, 2001
|Fiorentina
|0
|1
|1957
|Eintracht Frankfurt
|0
|1
|1960
|Partizan
|0
|1
|1966
|Panathinaikos
|0
|1
|1971
|Leeds United
|0
|1
|1975
|AS Saint-Étienne
|0
|1
|1976
|Borussia Mönchengladbach
|0
|1
|1977
|Club Brugge
|0
|1
|1978
|Malmö FF
|0
|1
|1979
|AS Roma
|0
|1
|1984
|Sampdoria
|0
|1
|1992
|Bayer Leverkusen
|0
|1
|2002
|AS Monaco
|0
|1
|2004
|Arsenal
|0
|1
|2006
|Tottenham Hotspur
|0
|1
|2019
|PSG
|0
|1
|2020