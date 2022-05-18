Paulo Dybala, sosyal medya kanallarında duygusal bir video yayımlayarak Juventus taraftarlarına yürekten bir veda mesajı verdi.

Dybala, kulüple sözleşme uzatma konusunda bir anlaşmaya varamadığı için 15 Mayıs'ta yedi yıl sonra Juve'den ayrılacağını doğruladı.

28 yaşındaki oyuncu, Juventus ile oynadığı son iç saha maçında Lazio ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından Allianz Stadı'nı alkışlarken gözyaşlarına boğuldu ve şimdi daha özel bir veda ile kulüpten ayrılıyor.

Dybala ne dedi?

Arjantinli yıldız, 30 Haziran'da serbest oyuncu olduğunda yeni bir mücadeleye girecek ancak Juve taraftarlarından aldığı "sevgiyi" "asla unutmayacağını" söylüyor.

Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştığı videoda, "21 yaşında, o dönem omzumda taşıdığım yükle buraya kadar geldim. Bu yıllarda bir futbolcu ve erkek olarak büyüdüm.

"Muhteşem, neşe, çalışma, hedefler ve galibiyetlerle dolu yıllardı. Her zaman umduğumuz ya da hak ettiğimiz gibi olmadı. Ama asla pes etmedik.

"Bu takım sayesinde gerçekten önemli hedeflere ulaştım. Burada, hepsi özel takım arkadaşlarım ve taraftarlar, insanlar, çocuklar tarafından her zaman sevildiğimi hissettim ve bunu asla unutmayacağım.

"Bu süreçte sorumluluklarım arttı ve her zaman onlarla en iyi şekilde yüzleşmeye çalıştım. Yedi yıl beraberdik. Yedi yıl güzel ve zor anları hep beraber yaşadık.

"Bugün yollarımız ayrılıyor, ama hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Çünkü bana sevgi ve saygı verdiniz.

"Umarım size biraz eğlence verebilmişimdir. Hepinize teşekkür ederim."

Il saluto di tutti voi tifosi ieri è stato per me il più grande premio che potessi portarmi dietro. Grazie 🤍🖤 pic.twitter.com/kytI5XnsDa — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 17, 2022

Juve'de Dybala'nın mirası

Dybala, 2015 yılında Palermo'dan kulübe katıldığından bu yana Juve formasıyla çıktığı 292 maçta, 15'i 2021-22 sezonunda olmak üzere 115 gol kaydetti.

Arjantinli yıldız, kulübün beş Serie A şampiyonluğu ve dört Coppa Italia zaferine ulaşmasına yardımcı olurken 48 asist de yaptı.

Dybala, kulübün yakın tarihindeki en başarılı ve yetenekli oyunculardan biri olarak Allianz Stadyumu'ndan ayrılmaya hazırlanıyor.

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