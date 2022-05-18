Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle İngiltere Hükümeti'nin aldığı karar doğrultusunda el değiştiren ve Roman Abramovich ile bağlarını kopartan Chelsea, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayacak.

Londra ekibinin önceliği ise savunma hattı olacak.

ABD'li iş adamı Todd Boehly tarafından satın alınan Thomas Tuchel'in takımı, Real Madrid ile anlaşan Antonio Rüdiger ile Barcelona'ya transfer olacak olan Andreas Christensen'in boşluğunu geçtiğimiz yaz da kadrosuna katmak istediği Sevilla'nın bu yaz takımdan ayrılmasınak kesin gözüyle bakılan stoperi Jules Kounde ile doldurmaya çalışacak.

Chelsea ile geçtiğimiz yaz anlaşmaya varan Kounde takımların bonservis bedelinde bir türlü anlaşamaması üzerine Sevilla'da kalmıştı.

Liste kalabalık

30 Haziran'daki mali dönem sonuna dek 38 milyon sterlin bulması gereken Sevilla maddi açıdan zor bir dönemden geçerken, oyuncu için istediği 59 milyon sterlin konusunda ise şimdilik geri adım atmamış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta kulübün Alman menajeri Thomas Tuchel ile birlikte bir yemek yiyen Boehly'nin kupa kazanma konusunda istekli olduğu tahmin ediliyor. Kounde'nin yanı sıra bir stoper daha alması beklenen İngiliz ekibinin listesinde PSG'den Presnel Kimpembe, RB Leipzig'den Josko Gvardiol ve Atletico Madrid'den Jose Gimenez bulunuyor.

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