Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Benamira, evliliklerini duyururken orta saha oyuncusunu transferle ilişkilendiren söylentileri sahte haber olarak nitelendirdi.

Haziran 2016'da Borussia Dortmund'dan Etihad Stadyumu'na transfer olan Gündoğan, Pep Guardiola'nın kulüpteki ilk sözleşme imzaladığı oyuncu oldu.

Başarılı futbolcu, o zamandan beri kulüp tarihinin en başarılı döneminde kilit bir rol oynuyor.

31 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunda bir kez daha Guardiola'nın kadrosunda yer aldı, ancak City'nin bu yaz sözleşmesini uzatmak yerine orta saha oyuncusunu satmaya çalışacağı bildirildi.

Gündoğan'ın eşi transfer dedikoduları için ne dedi?

2023 yılında serbest oyuncu statüsünde olacak İlkay Gündoğan'ın, bu hafta başında Manchester havaalanından Madrid'e özel bir uçakla seyahat ederken görüntülendiği ve olası bir transfer konuşmasını körüklediği bildirildi.

Alman futbolcu ve eşi Sara Benamira, evliliklerini sosyal medyadan duyurarak geleceği hakkındaki spekülasyonları susturmak için harekete geçti.

Ortak Instagram gönderisinde "Evliyiz. Gerçekten mutluyuz... Ailelerimiz ve arkadaşlarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum” yazdı.

Son gönderisi düzenlenmiş gibi görünüyor, çünkü önceki paylaşımında Sara, İlkay’ın Madrid’e transfer olacağı söylentilerini reddederek karşı çıkmıştı.

Orijinal gönderide, "Evliyiz. Gerçekten mutluyuz… Bunu gizli tutmak istedik, ama ne yazık ki kocam hakkındaki bu yalan haberlerden sonra gerçeği söylemek zorunda hissettim" dedi.

Sara'nın takipçilerine ek mesajı, "Hiç Madrid'e gitmemiştim. Bazen futbol haricinde özel sebepler de olabilir” dedi.

İlkay’ın City'deki performansı

Gündoğan, City'de geçirdiği süre boyunca üç Premier Lig şampiyonluğu ve bir FA Cup da dahil olmak üzere toplam 10 kupa kazandı.

31 yaşındaki futbolcu, 252 maçta 47 gol ve 33 asistle takımına katkıda bulunurken Şampiyonlar Ligi’nde ikincilik de yaşadı.

City, Premier Lig’deki şampiyon unvanını korumaya hazırlanıyor ve sezonun son maçında Aston Villa’yı yenerek yeniden zafer kazanmak amacındalar.

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