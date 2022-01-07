Taraftarlarına yılbaşı hediyesi olarak Edin Visca’yı veren lider Trabzonspor, 2022’nin ilk Süper Lig maçında son sıradaki Yeni Malatyaspor’u konuk etti.

Yeni Malatyaspor; Adem Büyük, Wallace ve Tetteh gibi önemli eksiklerle karşılaşmaya başlarken rakibi Trabzonspor, Nwakaeme’nin sakatlıktan dönüşünün sevincini yaşıyordu.

Abdullah Avcı’nın ekibi, maça baskılı ve topa sahip olarak başlayan taraftı. Üst üste kornerlerin geldiği bu bölümde Dorukhan’ı sıklıkla rakip ceza sahası ve çevresinde gördük. Bunu Abdullah Avcı’nın ısrarla maç öncesinde istediğini düşünüyorum. Öyle ki Yeni Malatyaspor’un beşli savunma ve önündeki dörtlü hattı kırmanın yolu bu tür rakip ceza sahasına sürpriz koşular atarak orada artı bir yazmaktan geçiyordu.

Ayrıca özellikle ilk yarıda öne çıkan bir başka konu ise dönen ikinci topları toplamaktı. Bu şekilde atak devamlılığını sağlayabilir ve Yeni Malatyaspor’un çok kişili savunmasını kırabilirdiniz. Öyle ki maçın tek golü de bir ikinci şans sonrası geldi. Nwakaeme ceza sahasına inanılmaz bir pas attı ve Cornelius da art arda dördüncü sezonun ise kendi adına onuncu golünü buldu.

Nwakaeme'den resital

Bu dakikadan ilk yarının bitimine kadar Nwakaeme resitali izledik. Yarattığı pozisyonlar, yaptığı asist, alametifarikası olan yürüyerek çalım atmasıyla sakatlıktan dönüşünü kutladı Nijeryalı yıldız. Cornelius’a attırdığı gol ile Nwakaeme, Süper Lig’de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu konumuna geldi. (13; 6 gol & 7 asist)

Trabzonspor adına bu maç özelinde eksik kalan taraf sağ kanadın çok fazla işlememesiydi. Belki sol taraftan Nwakaeme’nin çok fazla öne çıkmasının bu durumda payı vardır. Ancak Abdülkadir Ömür’ü sağ kenara atmak genç futbolcuyu kısıtlıyor. Belli ki Abdülkadir Ömür de merkezde daha rahat hissediyor kendini.

Bu noktada Edin Visca transferiyle birlikte Trabzonspor, hücumdaki belki de tek problemini çözmüş oldu diyebiliriz. Hem bu maç özelinde işlemeyen hem de genel sezonda sıkıntılı olan sağ kanadı Bosna-Hersekli futbolcu elit düzeye çıkaracaktır. Soldan Nwakaeme, sağdan Visca ile genişleyen Trabzonspor’u daraltmak adına özel önlemler alması gerekecek bundan sonra rakip teknik direktörlerin.

Öte yandan muhtemelen eksiklerle beraber etkisiz bir Yeni Malatyaspor izledik. Ön alanda hiç tehdit yaratamayan Marius Sumudica’nın ekibi yine de ilk yarının sonunda Kubilay Kanatsızkuş ile kale önünde akıl almaz bir gol kaçırdı. O pozisyon ile birlikte içeriye 1-1 gidilse Trabzonspor, ikinci yarıda 9’lu savunma hattını açmakta zorlanabilirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında çok fazla aksiyon olmadı. Bordo mavili ekip topa sahip olarak oyunu soğuttu ve maçı da kazanarak istediği gibi bitirdi.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor’un galibiyet hasreti 10 maça çıkarken, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor lig tarihinde 1995-1996 sezonunun (51) ardından 20. haftalar itibarıyla en yüksek ikinci puanına (49) ulaştı.

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