Manchester City’nin sol beki Mendy, yargılandığı davada serbest kaldı

Yedi tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan 27 yaşındaki Fransız sol bek Mendy, Cuma günü Chester Crown Mahkemesi'ndeki duruşmada Yargıç Patrick Thompson tarafından kefaletle serbest bırakıldı.

Mendy, bu yıl içinde tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanacak. Duruşması başlangıçta Ocak 2022 için planlandı, ancak ertelendi.

Mendy başlangıçta 26 Ağustos 2021'de beş kadınla ilgili birden fazla cinsel suç suçlamasıyla suçlandı.

Mendy'ye yöneltilen suçlamalar, Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia edilen olaylarla ilgili.

Ekim 2021'in başında ikinci kez kefalet talebi reddedildi, ancak şimdi Cuma günü basına kapalı olan bir duruşmada kefaletle serbest bırakıldı.

Mendy, ilk suçlamaların ardından Premier Lig şampiyonu Man City tarafından sözleşmesi askıya alındı.

2017'de Monaco'dan İngiltere'ye transfer olan Mendy, City formasını 75 kez giydi.

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