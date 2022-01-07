ÖZEL | Trabzonspor'un Union Berlin'den yeni transferi olması beklenen Tymoteusz Puchacz, nasıl futbolcu?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı elinde bulunduran Trabzonspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Başakşehir'den Edin Visca'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, şimdi sol bek transferi için mesai harcıyor.

Bu bölge için en kuvvetli aday ise Bundesliga'da Union Berlin forması giyen Tymoteusz Puchacz.

Trabzonspor'un, 22 yaşındaki Polonyalı sol bekin transferini yakın zamanda resmî olarak duyurması bekleniyor.

Tymoteusz Puchacz'ın özellikleri neler?

Peki Puchacz nasıl bir oyuncu? Artı ve eksi yönleri neler?

GOAL Almanya'dan Daniel Buse, Polonyalı sol beki GOAL Türkiye'ye şu sözlerle değerlendirdi:

"Bundesliga'da ya da Almanya Kupası'nda oynamadığı için performansı hakkında çok fazla bir şey söylemek zor.

"Polonya Millî Takımı'nda veya Union Berlin'de UEFA Konferans Ligi için oynarken her zaman ileriye çıkıyor ve pozisyon yaratmaya çalışıyordu.

"Fakat savunmada, hücumda olduğu kadar iyi görünmüyordu ve hataya açıktı.

"Bu yüzden forma mücadelesini Niko Giesselmann'a kaybetti."

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