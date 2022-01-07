Ekonomik açıdan tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiren ve bu doğrultuda geçtiğimiz yaz en önemli efsanesi Lionel Messi'yi kaybeden Katalan ekibi, Erling Haaland'ı transferi için Dortmund ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Maddi zorluklara rağmen Norveçli yıldızı isteyen başkan Laporta, iddialara göre bu transferdeki stratejisini şimdiden belirledi.

Ara transfer döneminde Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna katan ancak maaş bütçesinde yer açamadığı için genç yıldızı henüz La Liga listesine kaydedemeyen Barcelona, gelecek yaz 75 milyon euro karşılığında serbest kalacak Haaland'ı kadrosuna katabilmek için çok sayıda dünyaca ünlü yıldızını gözden çıkardı.

Sekiz isim satılacak

İngiliz basınında yer alan habere göre Haaland transferinde Real Madrid, PSG ve Manchester City ile yarışabilmek için Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Sergino Dest, Clement Lenglet, Frenkie de Jong, Martin Braithwaite, Oscar Mingueza ve Luuk de Jong gibi oyuncularını satmaya hazırlanan Barcelona, böylece genç yıldızın yüksek maaşı için bütçede yer açacak.

ABD'li yatırım fonu Goldman Sachs'tan çekilecek 1.5 milyar euro'luk kredi ile 1.6 milyar euro'luk borçlarının çok büyük bir bölümünü kapacatak olan Barcelona'da başkan Joan Laporta geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kısa bir süre içerisinde eski günlerine döneceklerini ve Barcelona'nın yeniden transfer piyasasının en güçlü takımlarından biri olacağını söylemişti.

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