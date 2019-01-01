Yeni Çorumspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yorum()
AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Yeni Çorumspor ile Kasımpaşa karşılaşıyor.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma 24 Eylül Salı günü Dr. Turhan Kılıççıolu Stadyumu'nda saat 13:00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Yeni Çorumspor TFF 2. Lig'de oynadığı son dört mücadelenin üçünden galip ayrılırken yalnızca bir kez mağlup oldu.
Kasımpaşa ise Süper Lig'de çıktığı son beş mücadeleden sadece bir galibiyetle ayrıldı. Üç kez mağlup olan Kemal Özdeş'in öğrencileri sahadan bir kez de beraberlikle ayrıldı.