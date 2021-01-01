Xavi Al Sadd ile uzatacak ama Barcelona çağırırsa ayrılacak

Barcelona'nın efsane ismi Xavi, çalıştığı takım olan Al Sadd ile sözleşme imzalamaya hazırlanırken, bir yandan da Barcelona'dan teklif bekliyor.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kariyerinin son yıllarını Katar Ligi takımlarından Al Sadd'da geçiren ve futbol hayatına nokta koyduktan sonra teknik direktörlüğe soyunan Xavi, takımıyla olan kontratını uzatmaya hazırlanıyor.

Genç teknik direktörün yapacağı yeni sözleşme Barcelona'ya ilişkin ilginç bir madde de içeriyor.

Barcelona çağırırsa ayrılacak

Mundo Deportivo'dan Edu Polo'nun aktardığı bilgiye göre, Katar'da 2020-2021 sezonunu şampiyonukla tamamlayan ve oynattığı futbolla Barcelona'nın Pep Guardiola döneminden esintiler sunan Xavi'nin imzalayacağı yeni sözleşme 2023'e dek sürecek.

Kontrat Barcelona'nın teknik direktörlük koltuğu için teklif yapması halinde bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılma maddesi içerecek.

Barcelona ile sekiz La Liga şampiyonluğunun yanı sıra dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösteren efsane futbolcu, İspanya Milli Takımı ile de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmayı başarmıştı. 133 kez İspanya forması giyen Xavi futbola da Barcelona altyapısında başlamıştı.

Andres Iniesta ile orta sahada kurduğu bağlantıyla bir döneme damgasını vuran Xavi, Frank Rijkaard döneminden itibaren tüm Barcelona teknik direktörlerinin vazgeçilmezi olmuştu.

Guardiola döneminde kariyerinin zirvesine çıkan Xavi, 2018'de Katar'a transferi sonrasında Al Sadd ile de şampiyonluğa ulaşmıştı.

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