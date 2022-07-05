Siyah beyazlıların yeni santraforu verdiği ilk röportajda forma numarası konusuna açıklık getirdi.

Beşiktaş'ın Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst İstanbul'da gelerek Vodafone Park'ı gezdikten sonra ilk demecini kulübün resmi sosyal medya hesabına verdi.

Siyah beyazlı kulüp Burnley'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Weghorst ise 2022/23 sezonunda 2.8 milyon euro garanti ücret ve 200 bin euro performans primi alacak.

Ocak ayında Wolfsburg'dan Burnley'ye transfer olan Hollandalı golcü, takımın Premier Lig'den düşmesi nedeniyle ayrılık kararı almıştı.

İZLE | Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'u bu kadar iyi bir santrafor yapan ne?

Weghorst, Beşiktaş'ta kaç numaralı formayı giyecek?

29 yaşındaki santrafor ilk röportajında neden Beşiktaş'ı tercih ettiğini ve hangi forma numarasını kullanacağını açıkladı.

"Biraz zaman aldı, ama buna değdi. Şu an her şey çok güzel gidiyor."

"Taraftarların transfer sürecinde bana gösterdiği ilgi kararımda etkili oldu. Bana sürekli mesajlar gönderdiler. Hatta Hollanda'daki evime formalar, atkılar geldi. Burada istendiğimi bana hissettirdiler."

"Geçmişte burada oynamış oyuncularla temaslarım oldu. Kulüple ilgili görmem gereken her şeyi internetteki içeriklerde ve Youtube videolarında gördüm, bunlar çok etkileyiciydi. Ama daha önemlisi şu ki; kalbimin sesi, içgüdülerim bana bunun doğru bir karar olduğunu söyledi. Bugüne kadar hep böyle hareket ettim. Her şeyden daha belirleyici olan oydu."

Taraftarların en merak ettiği konulardan biri de Weghorst'un Beşiktaş'ta hangi forma numarasını taşıyacağıydı. Hollandalı golcü bu konudaki soruya, "10 numara olacak" yanıtını verdi.

Weghorst dövme merakı ve taşıdığı dövmelerin ne anlama geldiği sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Kolumda hayat hikayemi, hayata bakışımı ve inancımı ortaya koyan dövmeler var. Çocuklarım ve ailemle ilgili dövmelerim var."

"Bir gün Beşiktaş'la ilgili bir dövme yaptırır mısın?" sorusuna ise gülerek, "Bunun için çok başarılı olmamız lazım" yanıtını verdi.

İZLE | Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst'un sihirli becerileri ve golleri

Weghorst daha önce hangi numaraları giydi?

Getty

Emmen'deki ilk iki sezonunda 28 numarayı taşıyan Weghorst ardından 9 numarayı aldı. Bir sonraki kulübü Heracles'te 19 numarayı giyen Hollandalı, Alkmaar'da yeniden 9 numaraya kavuştu.

Wolfsburg ve Burnley'de sadece 9 numarayı kullanan Weghorst kariyerinde ilk kez 10 numaralı formayla sahaya çıkacak.

Weghorst'un geçen sezon Michy Batshuayi'nin giydiği 9 numara boşta olmasına rağmen 10 numarayı tercih etmesi dikkat çekti.

Beşiktaş'ta 10 numarayı daha önce kimler giydi?

Siyah beyazlılarda 10 numaranın sahibi 2017/18 sezonundan bu yana Oğuzhan Özyakup'tu. Öncesinde dört yıl Olcay Şahan'ın taşıdığı 10 numarayı, 2011/12 sezonunda Bebe giymişti.

2007-11 yılları arasında Matias Delgado'nun sırtında izlediğimiz 10 numarayı geçmişte Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Nihat Kahveci, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar gibi Beşiktaş ve Türk futbol tarihinin efsane isimleri sırtına geçirmişti.