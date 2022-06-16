İZLE | Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Wout Weghorst'un sihirli becerileri ve golleri
Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş bir süredir Burnley'de oynayan Wout Weghorst için girişimlerde bulunuyor.
Profesyonel kariyerine Emmen'de başlayan Weghorst geç açılan yıldızlardan biri. Bu yönüyle Leicester'ın golcüsü Jamie Vardy'yi andıran Hollandalı forvet, ilk dikkat çeken performansını 2015/16 sezonunda Heracles formasıyla sergiledi.
Bu sayede Alkmaar'a transfer olan Weghorst, buradaki ikinci sezonunda Eredivisie'de 31 maçta 18 gol, altı asist üreterek yurt dışındaki takımların ilgisini cezbetti.
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2018'de Bundesliga ekibi Wolfsburg'a imza atan Weghorst çıkışını Almanya'da da sürdürdü. Bundesliga'daki ilk üç sezonunda sırasıyla 17, 16 ve 20 gol kaydeden Weghorst, 2021/22 sezonunda ligde 18 maçta 6 gol attı ve Ocak ayında Burnley'ye transfer oldu.
Premier Lig'e uyum sağlamakta zorlanan 29 yaşındaki oyuncu, ligde kalma savaşı veren Burnley'de 20 maça çıktı ve iki gol attı.