Hollandalı golcünün yetenekleri sadece kale önündeki bitirici vuruşlarla sınırlı değil.

Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş 2022/23 sezonuna yeni bir forvetle girmeyi planlıyor.

Siyah beyazlı kulübün transfer gündeminde üst sıraları işgal eden isimlerden biri de Premier Lig'de Burnley forması giyen Wout Weghorst.

Weghorst, Hollanda'nın Uluslar Ligi'nde Galler'e konuk olduğu maçın son saniyelerinde attığı golle ülkesine 2-1'lik galibiyeti getirmişti.

Peki, Weghorst neden Beşiktaş'ın aradığı santrafor?

İZLE | Wout Weghorst'un özellikleri ve yetenekleri

Burnley'ye Ocak ayında transfer olan 29 yaşındaki oyuncu öncesinde üç buçuk yıl Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un formasını giymişti.

Wolfsburg'da çıktığı 144 maçta 70 gol ve 22 asistle oynayan Weghorst hücuma farklı yönlerden katkı yapabilen bir oyuncu olmasıyla dikkat çekiyor.

Orta sahaya kadar gelerek yaptığı baskıyla rakibin hücuma rahat çıkmasını engelleyen Weghorst, aynı zamanda kazandırdığı toplarla takımının kontrataklarını başlatan isim.

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Top kapma yüzdesinin bir forvet için ortalamanın çok üzerinde olması Weghorst'u adeta savunmanın ilk hattı haline getiriyor.

1.97'lik boyu ve güçlü fiziği onu rakip savunmalar tarafından kontrol edilmesi oldukça zor bir tehdit haline getiriyor. Ceza sahasında pozisyon alma konusunda bir usta olan Weghorst, gollerinin neredeyse tamamını 18 içinden kaydediyor.

Müthiş zamanlaması ve doğru kararı verme konusundaki becerisi girdiği net pozisyonları oldukça yüksek bir yüzdeyle gole çevirmesine olanak tanıyor.