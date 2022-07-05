Eski Galatasaraylı Albert Riera, Olimpia Ljubljana teknik direktörü olurken basın toplantısını taraftarlar bastı

Albert Riera, kariyerindeki ilk teknik direktörlük deneyimini Sloven ekibinde yaşayacak.

Olimpia de Ljubljana'nın ultra taraftarları, Pazartesi günü eski Galatasaraylı futbolcu Albert Riera'nın takımın yeni teknik direktörü olarak düzenlediği ilk basın toplantısını bastı.

Riera, yaşanan olaylar sonrasında basın toplantısının düzenlendiği salondan ayrılmak zorunda kaldı.

40 yaşındaki İspanyol teknik direktör, Sloven kulübünün düzinelerce radikal taraftarının zorbalığına maruz kaldı. Onunla birlikte kulübün sportif direktörü Mladen Rudonja da toplantıda yer alıyordu.

Eski Galatasaraylı Albert Riera, Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımının yeni teknik direktörü olarak açıklanırken; kulübün ultras tribün grubu üyeleri, eski hoca Prosinečki takımdan zorla gönderildiği için toplantıyı basıp Riera’yı gönderiyor. pic.twitter.com/9h3G9P9a0r — Fatih Saboviç (@fatihsabovic) July 5, 2022

Ultras, yönetim kuruluyla özellikle de başkan Adam Delius ile arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle göreve başladıktan sadece üç ay sonra takımdan ayrılmak zorunda kalan Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevden alınmasını protesto etti.

Riera sabah ilk antrenmanına çıkmıştı. UEFA Konferans Ligi ilk ön eleme turunda, 7 gün sonra, Lüksemburg FC Differdange 03'e karşı yedek kulübesinde ilk maçına çıkmayı planlıyor.

RCD Mallorca, RCDE Espanyol ve Liverpool'da top koşturan Riera, Galatasay'da iki sezon ikinci adam olarak çalıştıktan sonra Slovenya'nın başkentinde baş antrenör olarak ilk deneyimiyle karşı karşıya.

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