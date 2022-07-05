Zeki Çelik, Roma'da Jose Mourinho'nun öğrencisi oldu

Lille'den ayrılan milli savunmacı, İtalyan ekibiyle dört yıllık anlaşmaya vardı.

Roma ile sözleşme imzalayan Zeki Çelik gelecek sezonlarda kariyerini Jose Mourinho'nun öğrencisi olarak sürdürecek.

Lille'deki başarılı performansını bir de Ligue 1 şampiyonluğu ile taçlandıran oyuncu, Bursaspor altyapısında başladığı hikayesine Serie A'da devam ediyor.

Son dört yılını Lille'de geçiren 25 yaşındaki savunmacı, Roma ile 2026 yılına kadar anlaşmaya vardı.

Zeki Çelik ne söyledi?

Zeki Çelik, Neşat Gülünoğlu (1999/00), Salih Uçan (2014/16), Cengiz Ünder (2017/21) ve Mert Çetin'den (2019/20) sonra Roma'ya transfer olan beşinci Türk futbolcu oldu.

Milli oyuncunun Roma'daki ilk sözleri şunlar oldu: "Roma gibi büyük bir kulüpte oynamak benim için bir onur."

"Bu takımın başarısına yardımcı olmak istiyorum. Buna odaklandım ve hazırım. Pes etmeyeceğim ve sahada her şeyimi vereceğim."

Zeki Çelik, Lille'e ise sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla veda etti: "2018 yılının temmuz ayıydı. Lille formasıyla çıktığım ilk maçta ilk asistimi Rennes karşısında yaparak sizlere güzel bir "Merhaba" demiştim."

"Hedeflere odaklandığınızda zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız; bu formayı giydiğim yıllar da benim için böyle geçti. Her geçen gün bu kulübü, bu şehri, bu kültürü daha iyi tanıdım; dünyanın en kıymetli liglerinden birinde şampiyonluk kupası kaldıracağıma daha çok inandım."

"Hep birlikte kenetlendiğimiz bu hedefler, bize iki değerli kupanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu getirdi. Bugün aradan geçen dört sezonun sonunda sizlere gururlu bir şekilde veda ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız ve hep bir destekçiniz olarak kalacağım. Her şey için teşekkürler."

Başka ne söylendi?

Roma Genel Menajeri Tiago Pinto ise şunları söyledi: "Zeki'yi Roma'ya getirebildiğimiz için çok mutluyuz."

"Projemizi seçmesinde gösterdiği kararlılık, bizim için çok önemliydi. Zeki henüz çok genç ama uluslararası tecrübesi çok yüksek. Zeki ile birlikte kadromuzu geliştirmiş olduk!"

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