PSV'ye imza atan Xavi Simons, Real Madrid'i reddetmiş

Xavi Simons, Real Madrid'den gelen ilk teklifleri reddetti ve onun yerine Eredivisie'de oynamak için PSV ile anlaşmaya karar verdi.

Yakın zamanda PSV Eindhoven ile sözleşme imzalayan Barcelona gençlik akademisinin eski yıldızı Xavi Simons'un, Real Madrid'e katılmak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Xavi Simons, 2027 yılına kadar Hollanda devi ile anlaştı.

PSG ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan ve Paris kadrosundan ayrılmaya ikna edilen 19 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusuna Real Madrid'in ilgi gösterdiği belirtildi.

Lequipe'e göre Real Madrid, onu B takımı olan Castilla'da değerlendirecekti.

Ancak Xavi Simons, Real Madrid'den gelen ilk teklifleri reddetti ve onun yerine Eredivisie'de oynamak için PSV ile anlaşmaya karar verdi.

Ne söylendi?

PSG'den ayrılırken milyonlarca sosyal medya takipçisine bir gönderi paylaşarak, "Kulüpte geçirdiğim üç harika yılın ardından veda vakti geldi" dedi.

"Hocalara, personele, takım arkadaşlarıma ve tüm personele çok minnettarım. PSG her zaman kalbimde olacak."

PSV Futbol Direktörü John de Jong oyuncunun geride bıraktığımız sezondaki bütün maçlarını izlediklerini kaydetti:

"Hollanda Milli Takımı için oynadığı maçların yanı sıra Leipzig, Paris ve Brugge'daki Gençlik Ligi maçlarında da canlı takip ettik. Kalitesiyle bizi ikna etti. Xavi PSV kadrosunda önemli bir oyuncu olmak için gereken her şeye sahip ve kulüple birlikte büyümeyi arzuluyor"

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