Wolfsburg - Hoffenheim maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya Bundesliga'nın 5. hafta kapanış mücadelesinde Wolfsburg sahasında Hoffenheim'ı ağırlıyor.

'da 5. haftanın son mücadelesinde ile karşılaşıyor.

Ev sahibi ekip, ligde geride kalan haftalarda iki galibiyet, iki beraberlik aldı ve 8. sıraya yerleşti. Hoffenheim'ın ise bir galibiyet, bir beraberlik, iki de mağlubiyeti bulunuyor. Deplasman ekibi ligde kendine 13. sırada yer buldu.

23 Eylül Pazartesi günü Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele TSI 21:30'da başlayacak.

Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu mücadelenin internet yayınını ise nesine.com gerçekleştirecek.