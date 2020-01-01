Willy Caballero: Guardiola ile çalışmak üniversiteye gitmek gibi
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2014 ve 2017 yılları arasında Manchester City'de oynadıktan sonra Chelsea'ye giden Willy Caballero, teknik direktör Pep Guardiola ile çalışmayı üniversite öğrencisi olmaya benzetti.
TNT Sports'a konuşan 38 yaşındaki file bekçisi şöyle söyledi:
"Pep Guardiola ile çalışmak üniversiteye gitmek gibi. Onunla City'de bir yıl geçirdim, her gün yeni bir şey öğreniyordum."
"Sahadayken sürekli videolar izletirdi, yanımıza yaklaşıp bir şeyleri açıklardı."
"34 yaşındaki bir insana bir şeyleri öğretmede hiç zorlanmıyor, sanki 18 yaşında birini eğitmenlik ediyor. O harika bir öğretmen."