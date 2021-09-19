Eski futbolcu Volkan Demirel, Galatasaray'ın yeni transferlerinden Olimpiu Morutan'ın performansını değerlendirdi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçı yayıncı kuruluş için değerlendiren Volkan Demirel, Rumen oyuncu Olimpiu Morutan hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

Morutan'ın uzun süre Romanya Ligi'nde forma giydiğini ve ilk transferini Türkiye'ye yaptığını belirten Demirel, 22 yaşındaki oyuncunun potansiyeliyle ilgili şüphelerini şu sözlerle dile getirdi.

"Romanya Ligi'nde 6-7 yıl oynayan iyi bir futbolcu nereye gider? Serie A'ya gider. Ben Morutan'ın çok iyi bir futbolcu olacağını düşünmüyorum."

Alanyaspor karşısında etkisizdi

Galatasaray'ın FCSB takımından 3,5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Morutan, şu ana kadar Galatasaray formasıyla üç maçta görev yaptı. İlk olarak ligin üçüncü haftasında Kasımpaşa'ya karşı görücüye çıkan Morutan, 71 dakika sahada kalmış ve bir asist yaparak göz doldurmuştu.

Ancak Rumen orta saha sonraki iki maçta bekleneni veremedi. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarına ilk 11'de başlayan Morutan, teknik direktör Fatih Terim tarafından her iki mücadelenin devre arasında oyundan alındı.

Morutan'ın Alanyaspor karşısında oyunda kaldığı 45 dakikada yaptığı 20 pas denemesinden 15'i isabetli oldu. Genç oyuncu, oyuna sonradan giren Ömer Bayram'ın ardından Galatasaray'ın en düşük pas yüzdesiyle oynayan ismiydi (%75).

Ortada mı oynamalı, sağda mı?

Fatih Terim, Morutan'a önceki iki maçta asıl pozisyonu olan forvet arkasında görev vermişti. Ancak deneyimli teknik adam, Alanyaspor maçında Morutan'ı sağ kanatta kullanmayı tercih etti.

Geçmişte zaman zaman 4-3-3'te ön üçlünün sağında ve solunda oynayan Rumen oyuncu, Alanyaspor maçında 4-1-4-1 dizilişinde sağ kenardaydı.

Bu tercihin sebebi belki de Morutan'ı kalabalıktan uzaklaştırıp daha rahat alan bulmasını sağlamaktı, fakat Galatasaray, Feghouli'nin yedek kulübesinde olmasının da etkisiyle yaratıcık konusunda sorun yaşadı.

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