Laporta ateşkes ilan etti

Barcelona başkanı, teknik direktör Ronald Koeman ile aralarındaki ateşi körüklemek istemiyor.

Marca'da yer alan habere göre başkan Joan Laporta, perşembe günü kulübü kasıp kavuran söylentilere rağmen Ronald Koeman'ı ani bir kararla görevden almayacak. Hafta içi Camp Nou'da Bayern Münih'e karşı etkisiz bir oyun ortaya koyarak 3-0 kaybeden Katalan ekibinde başkan ve teknik direktör arasındaki ilişki son derece gergin.

Bu gerginlik son birkaç gün içinde basın aracılığıyla karşılıklı bir dizi söz düellosuyla daha da kötüleşti. Ancak Laporta ateşe daha fazla benzin dökmek istemiyor. En azından şimdilik... Başkan sırf bu nedenle, Koeman hakkındaki sorularla muhatap olmamak için dün katılacağı halka açık etkinliğe gitmemeye karar verdi.

Perşembe günü kaotik bir gündü ve kulüpteki kaynaklar bunu bir ölçüde reddetmesine rağmen, Koeman'ın görevden alınmasının kulüpte tartışıldığı söylendi. Şimdi mesaj şu ki, Hollandalı teknk direktörle ilgili çok fazla hayal kırıklığı var, ancak aniden bir karar verilmeyecek.

The war of words between coach and president continues. 👀https://t.co/Yk40W2cUWf — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) September 13, 2021

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başkan Laporta'nın çok konuştuğunu ve Barcelona'nın geleceğinin kendisine bağlı oladuğunu söyleyen Koeman söz düellosunun ardından 3-0'lık mağlubiyetle şişekleri iyice üzerine çekmiş ve söylentilere göre bazı yöneticiler Koeman'ın kovulmasını istemişti.

Laporta şimdi sabırla, sıradaki maçların ne olacağını görmek için bekliyor.

Piyasada şu an Hollandalı teknik adama halef olarak nitelendirilecek bariz bir aday yok. Bunun yanı sıra kulübün mali durumu da bunda önemli bir rol oynuyor çünkü Koeman'ın görevden alınması kulübü kendisine ödeme yapmaya zorlayacak ve Katalan ekip bunu yapabilecek bir kaynağa sahip değil.