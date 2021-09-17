Almanya Futbol Federasyonu'ndan Stefan Kuntz açıklaması

Almanya Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyor.

Stefan Kuntz'un Türkiye'ye gelişi her geçen gün biraz daha hızlanıyor.

Şenol Güneş'in ardından A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edilen Alman teknik adam için Almanya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Almanya Futbol Federasyonu ne söyledi?

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada U21 takımını yöneten Stefan Kuntz'a kariyer adımında engel olmayacakları bildirildi:

"U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz.

Sözleşmenin olası serbest bırakılması, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir."

Due to Stefan Kuntz’s success with the Germany U21 national team and his special relationship with Turkey, the DFB does not wish to obstruct his next career step. The possibility of an early release from the contract is a symbol of friendship between German and Turkish football. — Germany (@DFB_Team_EN) September 17, 2021

Stefan Kuntz hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktörlüğe 1999'da Borussia Neunkirchen'in başında başlayan Stefan Kuntz ardından Karlsruhe, LR Ahlen gibi takımları çalıştırdı.

TuS Koblenz ve Bochum'da sportif müdürlük yapan Alman çalıştırıcı şu anda Almanya U21 takımının antrenörü.

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