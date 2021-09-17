Ersin Destanoğlu, Bellingham ve Camavinga ile yarışıyor

Beşiktaş'ın genç file bekçisi, Avrupa'nın gözde yıldızlarıyla aynı listede ilerliyor.

Ersin Destanoğlu, Golden Boy ödülünün 40 oyuncuya indirilen aday listesinde de kendine yer buldu.

Beşiktaş altyapısında yetişen file bekçisi, siyah-beyazlılar'daki performansını üst seviyelere taşıdı.

2001 doğumlu kaleci, Süper Lig'in ilk dört haftasında ceza sahası dışında atak sonlandırmada ilk sıraya yerleşirken bu alanda Avrupa'daki rakipleriyle de yarışıyor.

Başarısıyla dikkat çeken Ersin Destanoğlu, Avrupa'daki genç yıldızlar ile Golden Boy ödülü için sıraya girdi.

Listedeki tek Türk ve kaleci Ersin Destanoğlu

TuttoSport'un düzenlediği Avrupa'da gelenekselleşen Golden Boy ödülünün 2021 listesinde Ersin Destanoğlu finale kaldı.

20 yaşındaki oyuncu oylamada yer alan tek kaleci ve tek Türk.

Ödüle aday olan futbolcular 21 yaşın altında. Real Madrid'in genç yıldızı Eduardo Camavinga, Borussia Dortmund'un genç yeteneği Jude Bellingham ve Jeremy Doku gibi isimler Ersin ile aynı listede.

Oylamada verilen yaklaşık 47 bin oyun %46.5'ını alan Destanoğlu şu anda ilk sırada yer alıyor.

Ödül ne zaman verilecek?

Golden Boy 2021 listesi 15 Ekim'de 40 kişiden 20 oyuncuya düşürülecek.

Daha sonra taraftar oylaması ve jüri oylarıyla birlikte birinci seçilecek.

Aralık ortasında Torino'da düzenlenecek törenle ödül takdim edilecek.

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